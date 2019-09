AMLO reconoce que persiste el huachicoleo

Pero su estrategia va a continuar hasta que la delincuencia no robe nada.

HIDALGO, Tamps., septiembre 8.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que no ha podido erradicar el robo de combustible (huachicol), pero su estrategia va a continuar hasta que la delincuencia no robe nada.



De gira por la entidad, el López Obrador insistió este sábado que se ha logrado bajar el robo de combustible de 80 mil a 4 mil barriles diarios.

Durante su discurso en esta localidad, el Mandatario federal afirmó: "No hemos podido erradicar el robo de gasolina por completo, pero ya no son 800 pipas diarias, son 40 y vamos a seguir hasta que no se roben nada".

Dijo que las administraciones pasadas dejaron a la industria petrolera en el suelo: "Estamos llevando a cabo el rescate de Pemex con los trabajadores. Hace años se producían 3 millones 400 mil barriles diarios", aseguró.



Antes, en la comunidad de Tula, Tamaulipas, el Jefe del Ejecutivo federal aseveró: "Dijimos: se acaba el huachicol, no lo podemos permitir. No fue fácil, porque quisieron jugar a las vencidas y hubo sabotaje, rompían los ductos para que nos quedáramos sin abasto de gasolinas. Logramos bajar el robo de combustibles", insistió durante un diálogo.



Ésto, luego de que este sábado EL UNIVERSAL publicó que el número de tomas clandestinas no ha presentado un descenso considerable.



"Se robaban 80 mil barriles diarios, ya bajó a cuatro mil barriles diarios. Estamos hablando de que se redujo ese robo en 94%. Si seguimos así, ¿cuánto nos vamos a ahorrar al final del año?, 50 mil millones de pesos por no permitir el huachicol", subrayó.

López Obrador recordó que al llegar al gobierno estaba establecido el robo de combustibles, el llamado huachicol, ya que la Secretaría de Hacienda daba por descontado todo lo que se robaban de gasolinas, que significaron 65 mil millones de pesos sólo en 2018.



López Obrador lanzó un llamado al grupo delincuencial -que impide la venta de gasolina al Ejército en Nuevo Laredo- para que recapaciten, permitan vender combustibles y que piensen en sus "mamacitas" para portarse bien.



En el acercamiento con la comunidad del hospital rural de Tula, localidad que no era visitada por un presidente desde 1937, el Mandatario federal calificó como un desafío las amenazas del grupo de delincuentes -sin mencionar al Cártel del Noreste- a distribuidores de combustibles para que no le vendan gasolina al Ejército y policías.



"Tenemos este asunto, que es un reto, un desafío de este grupo de delincuentes que amenazaron hasta a los distribuidores de gasolina de que no le vendieran gasolina al Ejército, a la policía. Están mal, así no es la cosa. Yo los llamo a que recapaciten y piensen en ellos, pero sobre todo que piensen en sus familias, que piensen en sus madres, en sus mamacitas. Saben cuánto sufren las mamás por el amor sublime a los hijos y ellos tienen que pensar en eso", expuso.



Al recorrer el hospital número 50 de más de 80, el Presidente también exhortó a los delincuentes para que se porten bien, no hacerle daño a la sociedad, ni al prójimo.



Coincidió con el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, que estuvo presente en el acto, sobre que ha disminuido la incidencia delictiva en esta entidad.



"Se ha avanzado en Tamaulipas en esta materia [inseguridad]. Estoy de acuerdo con el gobernador, tenemos ahora problemas en Nuevo Laredo nada más", indicó.

Dijo que si hay trabajo y bienestar se va a serenar al país y a avanzar más para que haya paz y tranquilidad en Tamaulipas y México.



El Presidente aprovechó para decirle a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, que se anime para comprar el avión presidencial TP-01.



Esquiva a autodefensas. Por otro lado, el grupo de autodefensas denominado Columna Cívica general Pedro José Méndez de Tamaulipas desplegaron mantas en Hidalgo para darle la bienvenida al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.



Este grupo de autodefensas se reunió el pasado 1 de agosto con el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, en esta localidad, hecho que fue reprendido por el mismo presidente López Obrador.



Hoy, al menos 20 personas de esa agrupación que montaban a caballo esperaron al Presidente a la entrada de la localidad, colgaron una manta que reza: Columna Cívica general Pedro J. Méndez AC "Bienvenido" señor presidente Andrés Manuel López Obrador.



Sin embargo, el Jefe del Ejecutivo federal tomó otra ruta para entrar al poblado y evitó saludar a los autodefensas que se crearon hace algún tiempo para contrarrestar a los integrantes del Cártel de Los Zetas