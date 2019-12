AMLO reconoce que México no ha crecido lo deseado

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 1.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó que su administración todavía no tiene el crecimiento económico deseado, y presumió que no le han devuelto impuestos a nadie, ni a los patrocinadores de campañas políticas y ahora la distribución de la riqueza no solamente se queda en unas cuantas manos.



Al ofrecer su mensaje por el primer año de gobierno, López Obrador dijo que no le han declarado la guerra a nadie, solamente a la corrupción y a la impunidad.



"Existe una mayor distribución de la riqueza, no se queda en pocas manos, llega a la mayoría de la gente, cumplimos un año y a diferencia de otros no hemos devuelto impuestos a patrocinadores de campañas políticas, no hemos privatizado bienes públicos ni hemos declarado la guerra a nadie, solo a la corrupción y a la impunidad. Hemos cumplido con todos los compromisos financieros", dijo López Obrador ante un Zócalo lleno.



Ante un zócalo lleno, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebra su primer año gobierno y en su mensaje al pueblo de México destacó que las reformas legales hechas por su gobierno configuran una nueva constitución.



"Amigas y amigos el cambio que estamos realizando está a la vista", así comenzó su discurso ante miles de simpatizantes.



Señaló que en el periodo neoliberal se hacían leyes sin considerar el interés público, ahora las reformas a la Constitución tienen el propósito de garantizar el desarrollo del país y el bienestar del pueblo.



Aseguró que las principales leyes aprobadas por los legisladores han sido las de combate a la corrupción, austeridad republicana, extinción de dominio para regresar al pueblo lo robado, castigar el fraude electoral y la evasión fiscal con cártel.