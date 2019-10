AMLO no quiere estatuas ni su nombre en calles al terminar sexenio

En Palacio Nacional, el mandatario reiteró que no piensa reelegirse, y afirmó que no se entrometerá en asuntos de Morena.

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 2.- Andrés Manuel López Obrador aseguró que cuando termine su periodo como presidente de la República se retirará de la política y detalló que no quiere que le pongan su nombre a calles o se instalen estatuas en el país.



"Si el pueblo quiere que termine mi periodo presidencial en 2024 quiero estar en paz, retirarme, no voy a reelegirme, y tampoco voy a estar metiéndome en cuestiones políticas, ni siquiera de mi partido, me retiro por completo".



"También no quiero nada que ver con culto a la personalidad, no quiero que le pongan nombres a calles o estatuas o homenajes, nada de eso", dijo.



Señaló que la mejor manera de ser recordado "es lo que queda en las conciencias de los mexicanos. Siempre he pensado de que el pueblo es sabio y agradecido, porque en la vieja política se pensaba que el pueblo era tonto que no se daba cuenta de nada y que la política era asunto de los políticos".



Agregó que hace años se pensaba que la sociedad era "un pueblo malagradecido; decían '¿para qué estás pensando en el pueblo sino agradece?' o 'Aprovecha ahora que tienes oportunidad'. El pueblo es muy agradecido, en mi caso, es el pueblo el que me ha sacado en los momentos más difíciles, si no es por el pueblo, no estaría aquí. ¿Quién me sacó adelante en el desafuero? Fue el pueblo".