AMLO certifica ante notario su compromiso de no reelegirse en 2024

Agrego que no permitira la corrupción

CIUDAD DE MÉXICO, julio 25 (EL UNIVERSAL).- Ante el notario número 30 de la Cuidad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador certificó su compromiso de no reelegirse en 2024 y agregó que no permitirá la corrupción.



Durante su conferencia de prensa mañanera de este jueves, en Palacio Nacional, el Presidente firmó ante el notario Rafael Arturo Coello Santos, el documento que dio a conocer en marzo pasado.



"Soy maderista y creo en el sufragio efectivo no reelección y por eso voy a durar el tiempo que el pueblo quiera y no me voy a aferrar a la Presidencia", dijo el titular del Ejecutivo. El presidente López Obrador recordó que tan está en contra de la reelección que propuso una iniciativa de ley para regular la revocación de mandato y que en 2021 se le pregunté a los mexicanos sí quieren que continúe en la Presidencia.