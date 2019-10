AMLO analiza celebrar primer año de Gobierno con informe en el Zócalo

Adelantó que podría haber música durante el evento.

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 24.- El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que analiza el celebrar su primer año de gobierno, el próximo 1 de diciembre, con un informe en el Zócalo Capitalino en el cual no descartó que haya música popular mexicana.

"Estoy por decidir, yo tenía pensado que para celebrar el primer año de gobierno íbamos a dar un informe aquí en el patio central (de Palacio Nacional), pero como estoy viendo las cosas porque se está avanzando mucho, a lo mejor va a ser en el Zócalo para informarle a todos los mexicanos, ahí lo dejó de tarea para ver qué opina la gente".

Durante su conferencia de prensa mañanera, en Palacio Nacional, dijo que también lo pueden hacerlo en Palacio Nacional y difundirlo con las benditas redes sociales, pero sí se hace en el Zócalo puede darse la participación de los ciudadanos para no olvidar de dónde venimos, cómo se logró el triunfo y no olvidar la comunicación directa.

Al cuestionarlo sí se trataría de un festejo, el mandatario dijo que no, que sería un informe, pero no van a faltar los músicos "¿por qué no vamos a tener música? Pueden haber bandas, música del país, no cuestan porque ayudan mucho los músicos".