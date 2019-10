84 por ciento de 53 mil votantes dijeron si a gubernatura de 5 años

Anuncian envío de decreto hoy martes para que lo publique el gobernador

MEXICALI.- Un total de 53 mil 419 votos (opiniones las llamaron), fueron los registrados en la consulta ciudadana efectuada el domingo 13 para medir el sentir de la población sobre el periodo de la siguiente gubernatura. De ese total 45 mil 030 estuvieron a favor de una gubernatura de cinco años (84.25 por ciento); 8 mil 182 votaron por dos años (15.32 por ciento y hubo 203 votos nulos.

Ante esos resultados se anunció que se entregará este martes el reporte oficial del ejercicio de consulta al presidente del Congreso, diputado Catalino Zavala Márquez para que procesa al envío del decreto aprobado por la anterior legislatura al gobernador Francisco Kiko Vega para su publicación en el periódico oficial del estado a efecto de que cobre vigencia una gubernatura de cinco años.

Pero sabiendo y eso lo dejaron asentado en reiteradas ocasiones, que existen actores políticos y distintas organizaciones ciudadanas y empresariales que van a combatir dicho decreto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y será ahí donde se de una resolución definitiva. La Suprema Corte dirá la última palabra si hay una gubernatura de dos o de cinco años.

Lo anterior lo dieron a conocer los diputados que integran la Comisión Especial para esta consulta, presidida por Miriam Cano. Ofrecieron conferencia de prensa a partir de las 9:30 de la noche de ayer lunes.

Se reconocieron fallas en la organización y logística general de la consulta, pero también se dijeron satisfechos de los resultados y hasta anunciaron que con los ajustes debidos, seguirán con este tipo de ejercicios.

También aseguraron que el total de las 250 mesas de votación que se anunciaron, todas fueron instaladas aunque algunas fueron cambiadas de lugar ante la negativa de algunos centros comerciales y personas de no permitir su colocación en los sitios originales. Fueron impresas 250 mil boletas, es decir, solo un 20 por ciento fueron utilizadas.

Se aseguró, con un desglose numérico de costos de papel, plumones, urnas, hasta refrigerio para los integrantes se cada mesa de votación que sostuvieron eran voluntarios, el costo total de la consulta fue de 247 mil 400 pesos, cubiertos con aportaciones de diputados, regidores y un listado amplio de donantes.

Insistieron que fue una consulta solo para medir la opinión de los bajacalifornianos, pero que no tiene valor vinculatorio, es decir, que no obliga a ( "esa no era la intención"), a ampliar el periodo de la gubernatura. En este punto se repitió en varias ocasiones que al final del día, si hay una gubernatura de dos o de cinco años, será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que lo decida. (Idv)

Pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación dirá la última palabra: Si hay gobernador de dos o de cinco años.