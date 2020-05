Verifican elementos de GESI que empresa Heineken-Tecate, cumpla con periodo de inactividad

Cumpla con periodo de inactividad

TECATE.- Elementos de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI), realizaron operativo en la empresa Heineken-Tecate este martes hoy por la mañana. Indicándose que no es el tamaño de las empresas lo que determina que trabajen o no, es si la actividad que desarrollan es o no esencial, si la actividad que desarrolla una empresa grande no es esencial debe de parar. Se tienen inspectores, hay brigadas de COFEPRIS, de Salud, del Trabajo, de Protección Civil, GESI, que estamos verificando y atendiendo las quejas de la gente, aquí estamos apelando a la solidaridad de todos los sonorenses, necesitamos hacer un ejercicio de mucha responsabilidad, se afirmó.