Sujeto huyó de Riverside a BC con un menor de edad; fue detenido

Operativo de la PEP y el INM

TIJUANA, B.C.- Miércoles 28 de agosto de 2019.- Al no contar con la custodia legal de su supuesto hijo, un sujeto originario de Palestina, pero con ciudadanía americana, optó por tomar al menor de edad y huir con él hacia Baja California, por lo que autoridades del vecino país giraron una orden de aprehensión en su contra por los delitos de sustracción de menores y secuestro.

De la Coordinación de Enlace Internacional de la PEP se informó que las autoridades norteamericanas contaban con una investigación especial que tenía como objetivo el rescatar al menor de edad y detener al prófugo de la justicia.

Los agentes de la PEP y del Instituto Nacional de Migración (INM) estudiaron el caso, analizando la información proporcionada por los U.S. Marshals en la cual se especificaba que el sospechoso señalaba que era el padre del menor sustraído, pero no contaba con su custodia y en el acta de nacimiento no figuraba su nombre, por lo cual huyó del Condado de Riverside, California, con el menor.

De acuerdo a los resultados obtenidos durante la investigación el citado sujeto podría ser ubicado en las inmediaciones de la delegación Mesa de Otay por lo cual montaron un filtro migratorio de seguridad.

Sobre el bulevar Bernardo O´Higgins y bulevar Díaz Ordaz, ubicaron al sujeto que contaba con las características descritas en la solicitud de apoyo de los U.S. Marshals, el cual era acompañada por un menor de edad.

Al ser intervenido por los policías, se identificó como Aquel Yasar "N", de 42 años de edad, originario de Palestina, pero con ciudadanía americana al igual que el menor de nombre Thomas "N", de 4 años de edad.