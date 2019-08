Pesquisa |Mujer de 38 años

Extraviada desde el 31 de julio

TIJUANA, B.C.- La Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos de Desaparición Forzada y Desaparición cometida por Particulares y No Localizados, solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a Ana Patricia Piña Ceniceros de 38 años.

Media filiación: ojos medianos color cafés; cabello ondulado, al hombro y rubio; tez blanca, mentón redondo, pesa 70 kilogramos, mide 1.65 metros, complexión semi-robusta, boca grande, labios mediados, ceja escasa y arqueada, nariz chata y mediana; frente grande, orejas grandes.

Señas particulares: Cicatriz de piercing en la ceja izquierda.

Tatuajes: En la pierna derecha la leyenda "Oscar", en la espalda baja una imagen de una figura grande y sin terminar.

Accesorios: Maleta chica negra y dinero.

Manifiesta la pare reportante que el día 31 de julio del presente año fue la última vez que vio a la no localizada en su domicilio, señalando que al día siguiente que se levantaron se percataron que ella ya no estaba en su casa y hasta la fecha no ha regresado.

Por lo anterior, se solicita la colaboración de la ciudadanía, para que, en caso de tener información o datos sobre su posible paradero, lo reporte a la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos de Desaparición Forzada y Desaparición cometida por Particulares y No Localizados, a los teléfonos en Tijuana 607 73 32 y 683 96 46, ó bien al número de emergencias 911 ó al de denuncia anónima 089.