Informa la SSPCM sobre nuevas disposiciones para contratación de personal en la corporación

Tijuana, Baja California a 15 de mayo de 2020.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal informa a la ciudad que, debido a las disposiciones establecidas en la última Sesión de Cabildo celebrada el pasado jueves 7 de mayo del presente año, donde fue aprobado por el Cuerpo Edilicio la no contratación de nuevo personal en el XXIII Ayuntamiento de Tijuana, no se podrá dar conclusión a los trámites de contratación de diversos candidatos, entre los que se incluye al C. Gustavo Huerta.

Debido a que la documentación requerida para concluir con los procesos de contratación de dicho personal no se entregó a tiempo, bajo la nueva disposición aprobada, no se pudo dar conclusión al mismo y por ende los trámites no pudieron continuar su proceso.

Por su parte el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, Jorge Alberto Ayón Monsalve señaló que la institución de seguridad procederá en apego a las disposiciones aprobadas y actuaran en lo conducente, privilegiando en todo momento se cumpla con el propósito de la corporación, que es salvaguardar la integridad de los ciudadanos.

Señaló la operatividad de la corporación sigue y sus elementos trabajan con firmeza en este periodo de contingencia, acción que van a continuar pues es la instrucción del presidente municipal, Arturo González Cruz.