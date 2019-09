Extraviada l Samanta Guadalupe Tapia Borja de 24 años.

TIJUANA, B.C., A 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019.- La Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos de Desaparición Forzada y Desaparición cometida por Particulares y No Localizados, solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a Samanta Guadalupe Tapia Borja de 24 años.

Media filiación: ojos medianos, cabello ondulado, mentón oval, mide 1.65 metros, complexión delgada, boca mediana, labios delgados, ceja semipoblada, nariz mediana, frente grande.

Señas particulares: lunar arriba del mentón izquierdo

Tatuajes: en el cuello la imagen de un escorpión

La madre de la no localizada menciona que desde hace 3 semanas no sabe nada de su hija. Se ha tratado de comunicar con ella pero no contesta el celular.

Por lo anterior, se solicita la colaboración de la ciudadanía, para que, en caso de tener información o datos sobre su posible paradero, lo reporte a la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos de Desaparición Forzada y Desaparición cometida por Particulares y No Localizados, a los teléfonos en Tijuana 607 73 32 y 683 96 46, ó bien al número de emergencias 911 ó al de denuncia anónima 089.