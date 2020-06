No hubo detenidos

Tijuana.- Alrededor de las 9:30 de la mañana un hombre fue ejecutado con arma de fuego en Calle Braulio Maldonado de la colonia Sanchez Taboada.

La víctima no ha sido identificada pero como seña particular tenía puesto un yeso en uno de sus brazos. La bala perforó un parte de su cabeza. No se registraron detenidos.