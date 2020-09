Denuncia Ciudadana: Vecino maltrata agresivamente a sus mascotas

Tijuana, B.C., Septiembre 20 de 2020.- El pasado 18 de Septiembre, un ciudadano posteo una publicación denunciando los actos de una persona no identificada que "maltrata de manera salvaje a sus perritos, por lo que he escuchado los regaña por llorar, hacer ruido y desobedecerlo" , los hechos fueron capturados los días 14, 15 y 16 de Septiembre, mencionando además que los maltratos llevan meses.



"Buenas Tardes, este grupo no es para esto pero a este punto ya no sé qué hacer; las autoridades no han hecho nada y solicito su ayuda." Indicó en el grupo "MURUA HILLS".





Este hombre cuya identidad desconozco maltrata de manera salvaje a sus perritos, por lo que he escuchado los regaña por llorar, hacer ruido y desobedecerlo. " Los videos están un poco fuertes, pues los golpea de una manera tan violenta que da coraje, anteriormente le habían gritado que dejara de maltratarlos"

pero de manera grosera contestó "son mis perros y les puedo hacer lo que yo quiera, no hacen caso, no ande de metiche".



"Nadie se atreve a hacer nada, contacté con las autoridades y a la fecha no han hecho nada... Esos animalitos lloran día y noche; tiemblan al ver la desagradable presencia del señor"