Bonilla afirma que se debe aclarar la muerte del menor Yurem Abdiel y deslindar responsabilidades

El Fiscal Central Hiram Sánchez afirmó que una bala de los agentes fue la que hirió de muerte al niño, durante una persecución policiaca.

TIJUANA, B.C., 19 de septiembre de 2020.- El Gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez, hizo un enérgico llamado al Presidente Municipal de Tijuana, Arturo González Cruz, a poner un orden en la Policía Municipal de Tijuana para acabar con la corrupción de sus elementos y la evidente confabulación al interior de la corporación; la muerte del menor Yurem Abdiel, de 5 años, "la gota que derramó el vaso".

El mandatario estatal estuvo acompañado por el secretario Técnico de la Mesa de Seguridad, Isaías Bertín Sandoval, y el Fiscal Central de la Fiscalía General del Estado (FGE), Hiram Sánchez Zamora, para exponer y revisar algunos señalamientos sobre la mala actuación de elementos policiacos.

Presentó en esta sesión difusional, varios videos de medios televisivos de San Diego y de la capital mexicana, en los que reportan casos de dos policías municipales de Tijuana, que fueron detenidos en el vecino condado del sur de California, por robar en un domicilio particular, así como testimonios de operadores de camiones de carga que, antes de cruzar la línea, son extorsionados por uniformados de la Policía Municipal de esta ciudad.

Otras quejas fueron mostradas en la habitual Video Transmisión en Vivo del jefe del Ejecutivo estatal, desde su despacho en el Centro de Gobierno, lo que motivó que se expresara en tono enérgico sobre la preocupante situación que refleja el desorden en la fuerza policial, pero soslayada por sus mandos, incluyendo al secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPCM), Jorge Alberto Ayón Monsalvo y, de paso, por el jefe de la comuna "que lo protege".

Se refirió el Gobernador Bonilla Valdez como "la paja que rompe el lomo al camello" o "la gota que derramó el vaso", al caso del supuesto enfrentamiento a balazos ocurrido el pasado 16 de septiembre entre policías municipales y un masculino de nombre César "N", de 28 años de edad, en cuya persecución a balazos de los policías, en la calle Maya del fraccionamiento popular Mariano Matamoros, una de las balas hirió mortalmente al inocente niño Yurem Abdiel, de 5 años de edad, en lo que la SSPCM ha dado en llamar "lamentable incidente" de un "fuego cruzado" que costó la vida del pequeño.

Sobre este tema, intervino el Fiscal Central, Hiram Sánchez Zamora, para exponer los resultados de las investigaciones preliminares que revelan las inconsistencias detectadas en el Informe Policial Homologado (IPH) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tijuana (SSPCM), en el que señalan que habían hecho 23 detonaciones, no obstante, fueron menos los casquillos recuperados.

"Aproximadamente a las 8:46 de la mañana del 16 de septiembre, en la calle Las Torres o Blake Mora, de acuerdo al Informe Policial Homologado, elementos policiacos de la SSPCM observan a quien llevaba por nombre César ´N´, que empuñaba una pistola: le dicen que se detenga, hace caso omiso, corre, lo persiguen en sus unidades... Según el informe policial, César ´N´ da vuelta y hace tres detonaciones con su arma, los elementos repelen la agresión, en ese punto encontramos agrupados diversos casquillos, de los cuales uno pertenecía al arma que portaba César, que resultó abatido a una distancia de 300 metros desde el punto donde inició la persecución", detalló.

Sobre las discrepancias abundó el Fiscal: "De acuerdo al IPH, señalaron los elementos que habían hecho aproximadamente 23 detonaciones, sin embargo, solo recuperamos 17 casquillos... Hay más disparos y menos casquillos recuperados... Dicen que César ´N´ accionó su arma por lo menos en tres ocasiones en el momento en el que volteó, cuando inició la persecución, pero únicamente se recuperó un casquillo en el lugar y otro que estaba en la ´recámara´ de su arma, que se encasquilló, no lo expulsó... el arma".

En este punto intervino el jefe del Ejecutivo estatal para pedir expresamente a la Fiscalía General del Estado, que realice una investigación exhaustiva, "...porque la población tiene que saber lo que verdaderamente ocurrió, sin encubrimientos...". En tanto, urgió al Alcalde de Tijuana (Arturo González Cruz) que pida la "licencia" del secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal, para hacer la investigación correspondiente sobre la muerte del menor y el sospechoso de portación de arma.

Enseguida refirió que "...la Sindicatura del Municipio ha estado constantemente tratando de investigar muchos casos, no nada más éste, y se le ha bloqueado por parte del Cabildo, hay una verdadera corrupción, que no se explica por qué el Cabildo no le deja a la sindico (María del Carmen Espinoza Ochoa) hacer las investigaciones... Ahora está saliendo todo esto porque, al parecer, el Tribunal le permitió a la síndico investigar... No nos equivoquemos, hay un niño muerto, hay una responsabilidad de las autoridades", expresó.

El mandatario estatal pidió al Fiscal Central seguir con la investigación puntual, para que próximamente vuelva a otra videoconferencia y brinde información de los avances en el tema; el funcionario adelantó que uno de los dictámenes más importantes es el de Mecánica de Hechos, no obstante, pudo afirmar que tanto la persona que perseguían como el menor, murieron por los disparos de las armas que portaban los elementos policiacos.