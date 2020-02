Ataque armado contra a una mujer que iba en su automóvil

Falleció en el lugar; un hombre resultó herido

Tijuana.- Alrededor de las 9: 00 am, una mujer que iba en su automóvil modelo Ford color guinda, fue un atacada con arma de fuego, la fémina que no ha sido identificada falleció en el lugar, ubicado en la colonia Tecnológico a espaldas del Calimax.



Otro sujeto, que iba en su carro, resulto con heridas de arma fuego, de inmediato fue trasladado a un hospital cercano. En el lugar se encontraron 14 casquillos percutidos. No hubo detenidos.