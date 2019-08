Asesinan a hombre en el malecón de Playas de Tijuana

Personas decidieron tapar su rostro con una caja de pizza

Tijuana.- Durante la tarde de ayer, un hombre fue asesinado a disparos mientras se encontraba en el malecón de Playas de Tijuana, ante la mirada de muchos visitantes locales y turistas, quienes afirman que se escucharon por lo menos tres denotaciones de arma. El sujeto del cual aún no se revela su identidad recibió un impacto de bala en su cabeza, personas que se encontraban alrededor tomaron la decisión de tapar la herida y su rostro con una caja de cartón para pizzas.



Por ser un día familiar, decenas de ciudadanos quedaron a observar mientras las autoridades llegaban y otras continuaron con su tarde libre paseando por el lugar. Lo que genera la duda si estos homicidios a plena luz del día que han ocurrido pero no con frecuencia, se comienza a normalizar entre los habitantes.



Los datos extra oficiales indican que el hombre es de apróximadamente 30 años, no hubo detenidos o presuntos sospechosos. El lugar fue acordonado por las autoridades de la PGJE.

