Votarán para castigar hasta con 10 años de cárcel ataques con ácido

Establecer penas de 5 a 10 años de prisión a quien arroje ácido, sustancias corrosivas, químicas o flamables a una persona, será votado esta semana por diputados mexiquenses, luego de que la iniciativa fue aprobada en comisiones, informó la diputada naucalpense, Mariana Uribe Bernal.

Los ataques con ácido, son una agresión que ha ido en aumento en el mundo y en el país, donde el Estado de México no ha quedado exento de estas agresiones especialmente contra mujeres, indicó la legisladora.

El Código Penal del Estado de México, hasta hoy no tiene tipificadas las agresiones provocadas por ácido, razón por la cual el Ministerio Público "llega a clasificar estos ataques como leves que tardan en sanar hasta 15 días; cuando en realidad no es así, ya que cuando químicos cáusticos tienen contacto con la piel, la desintegra de inmediato, carcomiendo a su paso tejidos y hueso, dañando órganos, y pudiendo ocasionar tanto una incapacidad permanente a la víctima como la muerte", afirmó Mariana Uribe.

Por esta laguna legal, el 3 de diciembre de 2019, la legisladora morenista presentó ante el pleno de la 60 legislatura del Estado de México, la iniciativa con proyecto de decreto proponiendo reformar los artículos 238 y 240 del Código Penal del Estado de México, a fin que los ataques con ácido sean considerados como agravante del delito de lesiones.

El 10 de marzo de 2020, la Comisión de Procuración y Administración de Justicia aprobó la iniciativa, incorporando adecuaciones a la misma, quedando adicionada la fracción 11 de artículo 238 del Código Penal del Estado de México, "para establecer dentro de las circunstancias que agravan la penalidad del delito de lesiones aquellas que se produzcan dolosamente mediante el uso de ácidos, sustancias corrosivas, químicas o flamantes, y que se apliquen además de las penas que corresponden al delito de lesiones, de cinco a diez años de prisión y de cien a doscientos días de multa", informó la legisladora.

Este 2 de julio, en periodo extraordinario, el pleno de la Legislatura del Estado de México votará esta iniciativa, que ya fue aprobada en comisiones, que permitirá sancionar como delito grave a quien utilice ácidos para agredir a una persona, especialmente a mujeres mexiquenses, aseveró Uribe Bernal.



