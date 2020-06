Volver, hasta septiembre

El Comité Olímpico Mexicano (COM) planea reabrir sus instalaciones hasta que el semáforo de vigilancia epidemiológica en México se encuentre en verde, lo que significaría que sería hasta septiembre que los atletas mexicanos con su boleto a Tokio 2020 o con aspiraciones de llegar a los Juegos Olímpicos podrían entrenar en las instalaciones del Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM), una de los centros de entrenamientos con mejores instalaciones de la Ciudad de México y del país.

"Calculamos que sea hasta ese mes que el semáforo cambie a verde. Planeamos sanitizar todas las instalaciones y que los atletas únicamente permanezcan uno por cuarto en las villas. Podríamos albergar simultáneamente a 120 atletas en el CDOM", sostiene Carlos Padilla, presidente del COM, a EL UNIVERSAL Deportes.

El semáforo epidemiológico de la Secretaría de Salud indica que las 32 entidades del país se encuentran en estado máximo de alerta (color rojo), el cual es la escala más alta de peligro —de cuatro que la integran—, en el que el verde es el menor.

El directivo dice que, una vez que el semáforo cambie a verde, el CDOM sólo permitiría entrenar a atletas clasificados a Tokio o que busquen su clasificación y que sean seleccionados nacionales.

"Es una cuestión de prioridades. La número uno en esa lista es que nuestros atletas con más oportunidades de ir a los Juegos Olímpicos se reintegren lo más rápido posible a sus entrenamientos", menciona Padilla Becerra.

El plan de que los atletas mexicanos puedan reintegrarse a sus entrenamientos en el CDOM, sin embargo, podría truncarse poco tiempo después de haberse iniciado.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, sostuvo en reiteradas ocasiones que México podría sufrir un rebrote del Covid-19 en octubre, es decir, apenas un mes después de que el COM planea reabrir las instalaciones del CDOM.

Padilla Becerra no especificó si cerrarían de nuevo el organismo que preside en este escenario, pero considerando su criterio tomado anteriormente, no sería a extraño que esto sucediera y que, por consecuencia, se interrumpieran los entrenamientos de los atletas que se preparan o buscan su boleto a Tokio 2020.



