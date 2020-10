Viralizan a "Lords" y "Ladies" que se han negado a usar cubrebocas

En esta ocasión un sujeto fue apodado como Lord Pantera luego de ser captado en un conflicto con empleados de una cafetería

CIUDAD DE MÉXICO. - Ante la pandemia por Covid-19, el uso del cubrebocas es imprescindible para cuidarnos y cuidar a los demás. Sin embargo, hay personas que se niegan a usarlo mientras están en lugares públicos.

En redes sociales se han viralizado los "Lords" y las "Ladies" que han tenido percances en establecimientos comerciales donde usar cubrebocas es un requisito indispensable de ingreso.

A continuación, te presentamos el más reciente surgimiento de un Lord y algunos otros casos en los que personas han salido a relucir por su rehusó al cubrebocas:

#LordPantera

En redes sociales circula un video donde se puede ver a un hombre discutiendo con empleados de una cafetería en Zapopan, donde le pidieron que se colocara su cubrebocas dentro de las instalaciones.

El hombre fue bautizado como #LordPantera porque, al discutir con los empleados del lugar, los amenazó: "Mira, ojo con que te encuentre afuera porque soy una pinche pantera".

El video ha desatado burlas de los usuarios, para quienes los músculos que #LordPantera mostró los empleados, más que asombro, causan risa.

Los que al parecer han tenido que lidiar constantemente con estas personas en diferentes sucursales son los empleados de la pizzería Little Caesars, pues se han hecho virales #LadyPizza y #LordPizza en sus establecimientos.

#LadyPizza

Hace unos meses se publicó el video donde se observa a una mujer insultando y agrediendo a los empleados de una pizzería ubicada en Naucalpan porque le negaron el servicio debido a que la cliente no usaba cubrebocas, medida establecida por las autoridades para poder brindar servicio a los clientes.

"¿Quieres ver cómo le hablo a mi banda y ahorita valiendo ver... llegan y los rafaguean?", grita la mujer mientras golpea el mostrador.

Por su reacción y la forma en que exige ser atendida, los cibernautas nombraron a la iracunda mujer como "Lady Pizza".

#LordPizza

En otro video que se volvió viral, un hombre amenazó y agredió a los empleados de una pizzería en Ciudad Juárez. En respuesta, el llamado "Lord Pizza" por los usuarios de redes difundió un video en el que da su versión de los hechos.

Señaló que acudió al restaurante, pero al no usar cubrebocas, una empleada le indicó, "con una actitud bien mamona", que no se le daría servicio por no acatar las medidas de salud.

"No me dejé y también me pegaron, nada más que no se ve en el video. Un morro me pegó con la aplanadora. ¿Por qué no le hablaron a la policía? Porque también estuvieron mal ellos", se defendió.