VIDEO| Joven de 15 años trasmitió en Facebook Live su suicidio

Mediante un "En Vivo" la adolescente de Chiapas alertó a sus amigos

Tijuana.- Yuri Esther Reyes May, una joven de 15 años originaria de Tuxtla Gutiérrez,Chiapas, transmitió a través de su cuenta de Facebook un "live" para mostrar a sus agregados el momento de su suicidio.

De acuerdo, con los amigos de la adolescente. Yuri se encontraba en su casa mientras que su madre no se encontraba en ella, decidió atentar contra su propia vida, al principio no era creíble pero cuando notaron que no era una broma, decidieron alertar a sus familiares.

Gloria May de la Cruz, de 43 años, madre de Yuri había bajado el cuerpo de su hija con ayuda de sus amigos. Al principio intentaron reanimarla pero no reaccionó.

De acuerdo a un medio estatal, la causa de la muerte fue suicidio por ahorcamiento. Al lugar llegaron los servicios de emergencia y peritos de la Fiscalía General del Estado para realizar las primeras investigaciones.

Por el momento, no se sabe la causa que haya originado que la joven haya querido quitarse la vida.