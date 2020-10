Víctimas exigen a Morena frenar extinción de 109 fideicomisos

Asimismo, otro grupo de activistas gritó desde una de las puertas del pleno: "Morena... escucha... seguimos en la lucha"

CIUDAD DE MÉXICO.- Maribel Medina, madre de familia y víctima porque a su hijo lo desaparecieron en diciembre de 2015 en Tamaulipas, exigió a los coordinadores parlamentarios de Morena y del PT en la Cámara de Diputados que no desaparezcan el fideicomiso para atención a víctimas. En una reunión privada con la bancada del PT, Maribel Medina relató su historia y describió que el 20 de diciembre desaparecieron a su hijo y ella presentó una denuncia el 24 de ese mes y el 20 de enero asesinaron a los dos policías de investigación destacados para el caso de su hijo.

Con lágrimas en el rostro, Medina describió que perdió todo y exigió que los volteen a ver, pues ellos le dieron su voto a Andrés Manuel López Obrador para que llegara a la presidencia y cuestionó por qué les hacen eso ahora. "Pedimos que no quiten el fideicomiso, que nos voltean a ver a nosotros, porque nosotros dimos el voto, entonces ¿por qué nos hacen eso? hay muchos cuerpos que identificar. Yo desde que mi hijo lo desaparecieron lo he buscado día con día, ahora estamos aquí luchando por eso, por favor volteen a vernos, no nada más es mi hijo, somos muchos, son miles de desaparecidos, yo también soy desplazada", afirmó.

"Me quitaron mi casa, me quitaron todo, estoy desplazada, viviendo en un lugar que no conozco; no podemos ni tener amistad porque ya no creemos ni tenemos confianza, piensen en nosotros y fíjense lo que van a firmar, se los pedimos con el corazón en la mano, y por nuestros hijos que están desaparecidos", dijo la madre de familia.

Asimismo, otro grupo de activistas gritó desde una de las puertas del pleno: "Morena... escucha... seguimos en la lucha". Está integrado por representantes de las comunidades científicas, de deportistas, de víctimas de la violencia, de periodistas desplazados, entre otros.