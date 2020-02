"Van Gogh Alive", la experiencia multisensorial abrió al público

A la entrada, algunos espectadores esperaban para ingresar al recorrido que dura aproximadamente 40 minutos.

CIUDAD DE MÉXICO.- Este jueves abrió al público la exposición inmersiva "Van Gogh Alive", montada en la explanada del Monumento a la Madre, que presume ser la experiencia multisensorial más visitada del mundo y que amantes del arte de Vincent Van Gogh y visitantes curiosos esperaban desde hace meses. En su primer día, las salas estuvieron llenas en las 11 funciones.

"Para hacer un buen trabajo, uno debe comer bien, estar bien alojado, tener una aventura de vez en cuando, fumar su pipa y tomar su café en paz", con esta frase de Van Gogh, la exposición da la bienvenida a los visitantes. Al inicio se encuentra una sala donde se exhiben reproducciones de sus más famosas pinturas, con información y datos biográficos del pintor, como "Campo de trigo con cuervos", "Noche estrellada", "Almendro floreciente", "El viñedo rojo", entre otras. Pero la atención del público se dirige a "El dormitorio en Arlés" montado a tamaño real. La siguiente sala sumerge al visitante en una experiencia sensorial llena de luces, colores, sonidos y olores, donde se proyectan en gigantescas pantallas las obras y pensamientos de Van Gogh.

"Me encantó la exposición, es una verdadera oportunidad estar viviendo este momento con estas dimensiones, simplemente estoy fascinada", comentó una espectadora. Se puede apreciar a la mayoría de los asistentes con su celular en mano, grabando y tomando fotos en todo momento, mientras otros disfrutan sentados las reproducciones de sus pinturas.

A la entrada, algunos espectadores esperaban para ingresar al recorrido que dura aproximadamente 40 minutos. Aunque para febrero los boletos están agotados, de acuerdo con el sitio www.superboletos.com, alrededor del establecimiento, revendedores estaban dispuestos a la compra y venta de boletos.

Incluso fanáticos del artista que no son residentes de la Ciudad de México, no dejaron pasar la oportunidad de asistir: "Vengo desde Aguascalientes porque amo a Van Gogh, me gusta mucho su arte, realmente estoy muy emocionada", expresó Lisa Cerón, una joven estudiante, y añadió: "Cuando me enteré, decía que sólo sería una fecha, así que sin importar horario ni precio, inmediatamente los compré".

Un grupo de jóvenes de Sonora organizaron un viaje escolar para visitar "Van Gogh Alive": "Estuvo muy padre, somos estudiantes de Diseño Multimedia en Hermosillo y nos gustó la experiencia interactiva, nos dejó impresionados", comentó una de ellas. "La exposición es muy bonita, me gustó como se ven las pantallas y la calidad de las proyecciones", añadió uno de sus compañeros.

A pesar de la organización que hay, es inevitable la multitud de personas que se juntan en la sala principal, a lo que una asistente comentó "lo único que no me gustó es que si quieres tomarte una foto, hay mucha gente a tu alrededor y no te dejan tomar fotos. Ese es el único obstáculo que encontré".

El acompañamiento musical también generó comentarios: "Van Gogh es un artista muy triste y el acompañamiento de la música te lleva a una experiencia interna para comprender su sufrimiento. Estás viajando al dolor de Van Gogh y entiendes que en algún momento de tu vida pasas por algún dolor intenso, pero tienes la alternativa de seguir el camino de él, la destrucción, o poder seguir adelante", explicó una visitante que compró su boleto desde noviembre del año pasado.

"La música está muy acorde a lo que estamos viendo y los olores te transportan a otro lugar. Me encantó", dijo una admiradora de Van Gogh y luego comenta: "Lo único que me pareció extraño es que vi el anuncio en Internet de la exposición, por ejemplo en París, y el espacio se ve muy amplio, la gente puede caminar por largos pasillos y aquí es un poco pequeña la carpa".

Un joven que fue acompañando a su novia, fan de Van Gogh, aseguró: "Nunca había venido a este tipo de exposición, ni soy fan del arte, pero verlo en persona es una experiencia muy buena y aprendí acerca del pintor. Aunque no me percaté en los olores, sí noté que la música iba acorde a las pinturas, a la historia de Van Gogh, iniciaba con una música muy tranquila pero cuando proyectan las pinturas donde él ya padecía demencia, la música era más rápida".

La exposición también incluye un taller para niños donde podrán colorear escenas de pinturas de Van Gogh. Seguido de dos pequeñas salas interactivas llena de luces de colores y girasoles. Finalmente se encuentra una cafetería y una tienda de souvenir.

En cuanto al costo, un espectador expresó: "Está increíble la exposición y el precio de la entrada me parece justo por el gasto de las pantallas y su montaje".

El público anticipó la compra de su boleto entre uno a tres meses para poder estar presentes el día de la apertura.

El precio de la entrada es de 275 pesos y estará expuesta hasta el 31 de mayo. "Van Gogh Alive" llega a México como una exposición entretenida y educativa que estimula los sentidos mientras se interactúa con arte y tecnología, y que acerca a la obra de uno de los más importantes exponentes del arte de la historia, Vincent Van Gogh.