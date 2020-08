"Vacuna contra Covid-19 será gratuita y universal"

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que será hasta el primer trimestre de 2021 cuando México y el continente americano puedan disponer de una vacuna de AstraZeneca contra el Covid-19, que en nuestro país será gratuita, de carácter universal y los más pobres no se van a quedar al final.



"En otros países pueden decidir cobrar o seleccionar quién se vacuna o quién no; nosotros, para que no haya ninguna duda y para darle garantías a nuestro pueblo, todos los mexicanos van a tener acceso, no debe haber preocupación para la gente más pobre, tiene garantizada la vacuna, no se va a quedar al final, ya sabemos que, por el bien de todos, primero los pobres (...) los adultos mayores, los médicos, las enfermeras".



Es decir, si la vacuna cumple con las medidas de las autoridades de salud se podrá inmunizar contra el virus a más de 400 millones de personas que viven en el continente americano, excepto Brasil, que ya tiene un acuerdo propio para un fármaco.



En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el Presidente destacó que el acuerdo entre AstraZeneca, la Universidad de Oxford y la Fundación Carlos Slim significará que México destine menos de 25 mil millones de pesos, que ya se tienen destinados en el Presupuesto 2021 para la vacuna.



Destacó que el acuerdo significa tranquilidad y salud, y ayudará a terminar con la incertidumbre de la pandemia. Aunque será hasta el primer trimestre de 2021 cuando se podría disponer del medicamento, el Presidente llamó a toda la población a no relajarse y seguir aplicando las medidas sanitarias.

López Obrador conoció del acuerdo en Washington, durante la gira en la que se reunió con el presidente Donald Trump. "Se platicó con Carlos Slim sobre esta posibilidad. Él me comentó, me pidió mi punto de vista y dije que nosotros apoyábamos esta iniciativa, como se estaba haciendo ya en otros casos".



La formalización del acuerdo se realizó en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. El canciller Marcelo Ebrard dijo que la producción de la vacuna desarrollada por AstraZeneca es la más avanzada en el mundo, y que se buscará producir entre 150 y 250 millones de dosis para todo el continente por medio de un esquema equitativo, donde cada país decidirá su participación.



Aseguró que no se busca el lucro, sino que la población latinoamericana tenga acceso a este medicamento, el cual ya se encuentra en fase 3 y se espera que en noviembre presente los resultados finales, que se expondrán ante la Copfepris en México.



"México es el que planteó que tiene que haber un acceso universal, y aquí hay un punto de encuentro con AstraZeneca-Oxford: acceso universal, no fines de lucro y que no sea fijado el acceso a esta vacuna simplemente por ley de mercado, porque, en ese caso, serían costos elevadísimos".



Carlos Slim, presidente del Consejo de Administración del Grupo Carso, dijo que el acuerdo permitirá tener acceso a la vacuna un año antes de lo previsto.

"El acuerdo integra a México y a Argentina, en donde Mabxience, de Argentina, fabricará la sustancia activa de la vacuna, y en México, Liomont, con amplia experiencia y una de las plantas más modernas y de mayor capacidad en la región, completará el proceso de estabilización, fabricación y envasado para ser distribuidas en Latinoamérica".



Destacó que a la Fundación Carlos Slim aportará recursos junto con los Estados para iniciar el proceso de producción de 150 millones de dosis, con posibilidad de incrementarse a 250 millones, sin fines de lucro ni beneficio económico.

La directora de AstraZeneca México, Sylvia Varela, aseguró que el objetivo es traer la vacuna a nuestro país "lo antes posible a un precio razonable", y dijo que se prevé que el costo por cada dosis no excederá los cuatro dólares (alrededor de 80 pesos).



El secretario de Salud, Jorge Alcocer, destacó que existen condiciones tecnológicas y de desarrollo científico para poder cumplir con este reto.



El subsecretario Hugo López-Gatell expresó que el acuerdo es excelente noticia para México y el mundo, pero no se debe perder de vista que la epidemia no ha acabado y deben seguir las medidas sanitarias.



Datos

25 mmdp o menos deberá erogar la 4T por la vacuna contra Covid.

250 millones de dosis de la vacuna busca producir AstraZeneca para América Latina.

2 empresas argentina y mexicana, además de la Fundación Carlos Slim participan en el proyecto.

80 pesos sería el costo de la vacuna que desarrolla AstraZeneca; en México será gratis.