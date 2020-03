"Un México sin mujeres no es posible. Deben voltearnos a ver"

CIUDAD DE MÉXICO,.- Frente a la manifestación de mujeres contra la violencia duele que haya un presidente de la República y una oligarquía machista en el partido Morena que no atienda los reclamos contra los feminicidios y la violencia de género, asegura Lorena Piñón, actual secretaria de Gestión Social del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la integrante de la nueva generación de jóvenes priistas que buscan quitar la mala imagen que tiene ese instituto político entre una parte de ciudadanos, Piñón Rivera lamenta que lejos de apoyar a las mujeres esos oligarcas machistas de Morena, como ella llama a los legisladores de ese partido, quitaran y redujeran 20 programas sociales destinados a ese sector de la población.

Sobre el paro de mujeres de este 9M, la priista veracruzana sostiene que es un grito de desesperación porque a las mujeres las están matando en este país y porque un México sin mujeres no es posible. "Decían que las mujeres, las feministas no deben manchar paredes, ni pintar puertas o rayar monumentos. Tenemos que hacer todo lo que sea necesario para que nos volteen a ver y nos respeten y nos dejen en paz".

Advierte que es preferible una pared pintada que una mujer menos en este país víctima de la violencia. "Las mujeres de todos los partidos políticos tenemos que apoyar, máxime que son movimientos, el 9 de marzo, que no es de una sola persona, sino que es un movimiento de todas las mujeres. Es un grito de desesperación para que nos apoyen y que ya no nos maten", afirma.

Insiste que en México hay feminicidios y por tanto todos los partidos, incluyéndonos a ellos, tenemos que unirnos porque tenemos que apoyar esta lucha, esta causa, que no es de una sola persona ni es contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Lo preocupante de todo esto es que ya hasta las niñas (se asesinan), es algo terrible. Se tendrá que afectar lo que se tenga que afectar en cuanto a monumentos, en cuanto a economía, en cuanto a paredes. Prefiero que haya paredes manchadas a una mujer menos en este país", remarca.

P.- ¿Que está haciendo el PRI en este momento que vive el país?

R.- En el PRI estamos de manteles largos, cumplimos 91 años. El PRI se está reinventando. No me gusta mucho la palabra pero el año pasado entendimos que era renovarse o morir. Afortunadamente llegó a la presidencia y secretaria general Alejandro Moreno Cárdenas y Carolina Viggiano. Por primera vez un CEN del PRI tiene 70 por ciento de mujeres. El PRI apoya a las mujeres, recordemos que la primera gobernadora, la primera senadora, la primera diputada local y federal fueron impulsadas por el PRI. No como ahora que vivimos en una oligarquía machista del partido Morena. El PRI ha apoyado a las mujeres y en especial Alejandro Moreno Cárdenas apoya tanto a las mujeres como a los jóvenes.

P.- ¿El PRI como ve en este momento la lucha de las mujeres, el movimiento feminista?

El PRI es un partido de causas, el PRI siempre va a apoyar las causas de la sociedad. En automático, en cuando empezó a crecer este movimiento, el PRI fue uno de los primeros partidos que se manifestó dando el apoyo. Alejandro Moreno dijo "yo doy todo el apoyo, toda la apertura y las mujeres que deseen faltar este 9 de marzo, no se opone a que todas las mujeres en el PRI faltemos".

Tenemos que hacer todo en cuanto esté en nuestras manos para apoyar siempre los movimientos de mujeres. El tema de feminicidios está muy fuerte. Se me hace muy delicado que desde la fiscalía se haya planteado la eliminación de este tipo penal. Es un error. Debemos llamara las cosas por su nombre. Un feminicidio es violencia hacia la mujer, es el odio hacia la mujer y eso se vive día a día y desde pequeñas lo vivimos día a día.

Me duele mucho que el partido de Morena no este apoyando porque ellos están en el poder. Estos oligarcas machistas, diputados de Morena, lejos de apoyar e impulsar a las mujeres quitaron más de 20 programas que teníamos ya en beneficio de las mujeres. Todos los programas significativos para las mujeres los eliminaron ellos.

La gente no es tonta, la gente se da cuenta de lo que está pasando. Ya no podemos permitir que oligarcas machistas estén mandando y llevando las riendas de este país porque nos ha afectado mucho a las mujeres.

Qué bueno que el Presidente cambió la fecha para la venta de cachitos de esta rifa ficticia de avión sin avión. El día 9 de marzo es el día de las mujeres. Es el día en que todas las mujeres vamos a estar guardadas para manifestarnos y se den cuenta de que un México sin mujeres no es posible.

P.- Este movimiento ha sido descalificado desde el propio gobierno. ¿Qué opinión te merece esto?

R.- El PRI y yo siempre vamos a estar en apoyo a las mujeres. Igual el presidente del partido Alejando Moreno. Él lo dijo desde el día uno "quienes encabezan esta lucha son las mismas mujeres y los hombres solo debemos apoyar de alguna manera desde atrás".

El movimiento es un grito de desesperación. Decían que las mujeres, las feministas no deben manchar paredes, ni pintar puertas o rayar monumentos. Tenemos que hacer todo lo que sea necesario para que nos volteen a ver y nos respeten y nos dejen en paz.

Tampoco estoy muy a favor de que haya cuotas. En la medida en que se normalice este tema de equidad e igualdad, tengo fe que será por capacidad que se abran más espacios. Todas las mujeres, en el partido que estemos, tenemos aportar nuestro grano de arena y tenemos que luchar contra lo que veamos mal. Las mujeres de todos los partidos políticos tenemos que apoyar, máxime que son movimientos, el 9 de marzo, que no es de una sola persona, sino que es un movimiento de todas las mujeres. Es un grito de desesperación para que nos apoyen y que ya no nos maten.

P.- ¿No es como dice el gobierno que es un movimiento partidista, de conservadores?

R.- Quien no se quiere dar cuenta es porque de plano ya está muy ciego. Es un grito de desesperación hacia esta oligarquía machista que existe en Morena. Mientras tengamos una causa y una bandera tenemos que manifestarnos y dar la lucha. Hay feminicidios y por tanto todos los partidos, incluyéndonos a ellos, tenemos que unirnos porque tenemos que apoyar esta lucha, esta causa, que no es de una sola persona, es de todas las mujeres, porque todas hemos sufrido en algún momento esta violencia, y lo preocupante de todo esto es que ya hasta las niñas, es algo terrible. Se tendrá que afectar lo que se tenga que afectar en cuanto a monumentos, en cuanto a economía, en cuanto a paredes. Prefiero que haya paredes manchadas a una mujer menos en este país.

No queremos que se politice y que el gobierno de Morena use eso para no resolver tanto feminicidio que hay en el país.

P.- El presidente descalifica este movimiento, eso complica las cosas?

R.- El presidente (Andrés Manuel López Obrador) debe entender que no es contra él el tema. Es la falta de justicia en general. Nadie está en contra de él. Él se pone el saco la camiseta, pero yo no estoy en contra de él. Alejandro Cárdenas no está en contra de él. Los demás presidentes de los demás partidos tampoco están en contra de él. Estamos en contra de la omisión, en contra de que no se haga nada y que lejos de apoyar a las mujeres, quiten 20 programas que estaban marchando bien a favor de las mujeres que ya existían.

Este pensamiento, esta oligarquía machista es la que impera en Morena es la que ha afectado a las mujeres. Lo que nos ha afectado a todos es que no haya justicia para las mujeres. No importa el partido político. A las mujeres nos están matando, y tenemos que apoyar.

Me da gusto que las empresarias, se suman, que todas las mujeres se suman, porque es un movimiento en el que todos deberíamos sumarnos.

