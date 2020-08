"Un absurdo, elegir dirigencia con encuestas": Presidenta del Consejo Nacional de Morena

La presidenta del Consejo Nacional de Morena, Bertha Luján, considera que es absurdo irse por encuestas abiertas a la ciudadanía para elegir al próximo presidente del partido y dice no estar segura de contender para la dirigencia, pues no se ve como su líder, sino como alguien que ha participado en la historia del instituto.



"Es totalmente absurdo. Dónde se ha visto que la [elección de] dirección de un partido la haga la ciudadanía", enfatiza en entrevista con EL UNIVERSAL.



A muchos, dice, no les interesa ni conocen a los integrantes que quieren participar, aunque admite que también hay una sociedad política y organizada políticamente que está en otros partidos, otras organizaciones que no son de Morena.



"El derecho de elegir a la dirigencia lo tenemos los miembros de una organización, es absurdo, no hay ningún antecedente de este tipo en Morena", expresa Luján.



Asegura que irse por encuestas no va contra lo que en su momento opinó el presidente Andrés Manuel López Obrador, al mencionar que sus dirigentes sean elegidos por ese medio.

"El Presidente opinó que se hiciera una encuesta para definir, pero no que se hiciera abierta a la ciudadanía, en la que participe todo el mundo.



"Nunca ha dicho eso, últimamente mencionó que era obvio que la militancia de Morena era la que tenía que definir las cuestiones internas del partido".



Luján subraya la capacidad que tienen los afiliados de Morena para elegir a sus dirigentes y representantes: "Creo que es muy confiable [la militancia]. El estatuto plantea que sean los afiliados los que nombren a sus dirigentes, es un derecho que tenemos los militantes".



Insiste en que no está segura de contender para la presidencia del partido, pues, indica, no se ve como la dirigente, sino como alguien que ha participado en la historia de Morena.

"Yo no he mandado a hacer ninguna encuesta y no le creo a ninguna, en su mayoría son por encargo, a petición de parte.



"No he mandado a hacer ninguna adentro ni afuera del partido, porque además no tengo la seguridad de contender.



"No me interesa estar presionando, ahorita tengo una responsabilidad muy concreta e importante, que es la presidencia del Consejo Nacional. Esta labor la echamos a andar virtualmente y es una herramienta de trabajo que no debemos soltar y que debemos utilizar en todo lo que se pueda.



"No necesariamente me veo como presidenta del partido, me veo como alguien que participó en la creación de Morena y me interesa mucho seguir participando activamente, en tanto Morena sea esta fuerza de cambio y de transformación en el país, porque en realidad ese ha sido su origen".