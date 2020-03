Uber suspende viajes compartidos por coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la propagación masiva del coronavirus compañías de todo el mundo están tomando medidas para evitar más contagios. Uber por ejemplo, tomó la decisión de suspender la opción de Uber Pool, es decir los viajes compartidos.

Uber Pool, que permite a hasta tres personas cuyos destinos coincidían compartir un viaje, ha sido cancelado temporalmente informó la compañía en un comunicado.

Aunque por ahora esta medida solo será efectiva en Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con la compañía, está evaluando la implementación de esta acción en otros países donde los viajes en grupo son una opción.

Asimismo, los usuarios de Uber están recibiendo mensajes con algunas recomendaciones, por ejemplo que solo viajen si es necesario y que sigan las normas sanitarias en sus ciudades.

Y no es la única medida que Uber está tomando con la intención de apoyar la contingencia. También dio a conocer que Uber Eats permite a los repartidores dejar la comida en la puerta para no tener contacto con los clientes. Asimismo, está evaluando proporcionar a los socios material de saneamiento y recordó que los alimentos no se tocan una vez que han sido empacados por el restaurante.

Además, Uber Eats anunció que renunciará a las tarifas de entrega de todos los pedidos de restaurantes independientes pues algunas autoridades del mundo han tomado la decisión de cerrar las puertas de los restaurantes y bares locales, permitiendo únicamente el envío a domicilio.

La medida tiene la intención no solo de apoyar a las personas que se quedarán en casa sino a reducir las pérdidas de los restaurantes que dejarán de recibir a los clientes mientras las restricciones estén vigentes.

Los clientes pueden encontrar los restaurantes independientes que entran en esta promoción buscando el banner EAT LOCAL en la aplicación.

Nuevamente por ahora esto solo está funcionando en Estados Unidos, pero se espera que se tome la misma decisión en otros países en donde Uber Eats tiene presencia.

Otro de los anuncios de la compañía debido al coronavirus es su compromiso de entregar más de 300 mil comidas a los trabajadores de la salud y los socorristas que trabajan en la primera línea de la epidemia.

Incluso, en Estados Unidos Uber también está ayudando a los conductores de su plataforma que no pueden trabajar por estar infectados por Covid-19. Mientras se encuentren en cuarentena les entregará un pago, monto que calculará basado en los ingresos promedio del conductor de los últimos seis meses.

