Tomará dos años al transporte público en CDMX superar la crisis

Las medidas de confinamiento han provocado caídas de la demanda de usuarios de hasta 80%

Ciudad de México a 25 de mayo, 2020.- La crisis que afecta a los servicios de transporte concesionado en sus modalidades de empresa y hombre-camión, y la puntilla que ha significado la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, podría alargar la recuperación del sector entre 1.5 y 2 años a partir de que se levanten las medidas tomadas por la cuarentena.

El mayor reto para los servicios que ofrecen vagonetas, microbuses, autobuses, corredores y el mismo Metrobús tendrá que ver con la recuperación de la demanda, ajustes en las frecuencias de paso y una reorganización total del modelo de financiamiento, explicó el presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM), Jesús Padilla Zenteno.

"No esperamos una recuperación rápida, por lo que estimamos que en un horizonte favorable estaríamos hablando de al menos un año y medio, para que hacia finales de 2021 esto empiece a tomar un cauce.

"Es un hecho que el transporte vive del número de pasajeros que transportamos y eso no se va a recuperar en los siguientes meses. En tanto no se encuentre una vacuna y sea latente el repunte de contagios tendremos que permanecer con sana distancia dentro de las unidades", abundó Padilla Zenteno.

Durante su participación en el foro digital La Ciudad y sus Demonios—conducido por Bernardo Baranda, director para América Latina del ITDP; Jonás Vázquez, fundador de Comunica la Ciudad, agencia especializada en comunicación urbana; Beatriz Cárdenas, ingeniera especializada en infraestructura y cartonista de la mesa; y Alberto Marín, director de Movilidad Urbana en la consultora IDOM— el director de la AMTM ofreció detalles sobre el comportamiento del transporte durante la pandemia, así como cifras respecto a su lejana recuperación.

A partir de la declaración de la cuarentena en la Ciudad de México, los servicios concesionados de transporte público han perdido entre 70 y 80% de su demanda de usuarios, en el caso de vagonetas, microbuses, autobuses y corredores; y de 40 a 70% en el caso de Metrobús, dependiendo de la característica de cada ruta, de acuerdo con cifras de la AMTM.

Se calcula que los servicios concesionados de transporte recuperen no más de 20% de su demanda habitual, lo que obligará a los transportistas a buscar medios alternativos de financiamiento.

"Tendremos que viajar separando a los usuarios en los asientos, también colocando marcas en el piso de las unidades para señalar en donde se deben parar los usuarios. Nosotros no podemos mejorar la oferta, no podemos colocar más autobuses en servicio porque implicaría que no tendríamos rentabilidad suficiente para sostener el negocio", expuso Padilla Zenteno.

El presidente de la AMTM aseguró que junto a las nuevas medidas, como las definidas recientemente por el organismo Metrobús que implementaron para garantizar la movilidad de la capital, así como la salud de usuarios y operadores, el sector continuará implementando acciones para que el servicio sea seguro y de calidad.