"Toman" sede de CEDH en protesta contra feminicidios en Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.- Familiares de víctimas de feminicidios en Chiapas ocuparon este miércoles simbólicamente las oficinas de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en Tuxtla Gutiérrez, en protesta por la omisión y negligencia de las autoridades de procuración y administración de justicia en los homicidios de mujeres, por cuyas decisiones dejan libres a los responsables.

Las madres, hermanas y activistas se concentraron en la entrada principal del edificio que alberga la sede de la CEDH. Con fotografías de las jóvenes asesinadas en diferentes municipios de la entidad, exigieron la intervención de La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para esclarecer los feminicidios documentados en Chiapas, de acuerdo con los protocolos y tratados internacionales suscritos al respecto por el Estado mexicano.

Encabezadas por la Red de Familias Víctimas de Feminicidios en Chiapas, las manifestantes demandaron que la CEDH que deje de ser " compinche de las autoridades estatales y nacionales, asimismo, que la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial" resuelvan los casos de feminicidios pendientes y que "se deje de liberar a los feminicidas".? Por esas razones, argumentaron exigen las renuncias de la titular de la CNDH, Rosario Piedra, y del presidente de la CEDH, Juan José Zepeda Bermúdez, que demuestran " una falta absoluta de conocimiento en la defensa de los derechos humanos de las mujeres y niñas de México y de Chiapas".

Reclamaron que esas autoridades han fallado en la integración de las carpetas de investigación, al investigar, al no recabar correctamente las pruebas; fallan al no desahogar técnicamente las audiencias y no aplicar los protocolos para identificar el contexto de violencia de las víctimas.

Estas anomalías impiden no sólo el acceso a "la verdad y a la justicia" de las víctimas, sino que permiten la liberación de los feminicidas y las consecuencias de esa determinación, que resultan más gravosas y coloca en mayor indefensión a familias que han sobrevivido a la muerte de sus seres queridos, porque las autoridades las "dejan sin protección y justicia" .

En un pronunciamiento suscrito por las activistas Selene Domínguez y Paulina Mota Conde, entre otras, denunciaron la "evidente invisibilización" por parte de la Fiscalía General del Estado respecto a los feminicidios al calificar como homicidios o suicidios algunas muertes violentas.

Refirieron los casos de Miryana Ivette Saldaña Castillo, ocurrido en febrero de 2019; Dayra Ximena Cortez Antonio, en marzo de 2019 y el de Alejandra Guillermina Berriolope Orozco en mayo del año pasado, en los cuales no se aplicó el protocolo latinoamericano de investigación de muertes violentas de mujeres por razones de género y feminicidios.

Los suicidios, agregaron, muchas veces son una forma habitual de ocultar un homicidio por parte de su autor, donde se presenta la muerte de la mujer como un suicidio o muerte accidental, mientras que en el espacio político los gobernantes "disfrazan los feminicidios con el fin de minimizar las cifras" .

La Red de Familias Víctimas de Feminicidios en Chiapas indicó que de enero a julio de este año se abrieron 549 carpetas de investigación por feminicidios en el país, donde diariamente son asesinadas 10 mujeres por razones de género.

En México 8 de cada 10 mujeres se sienten inseguras, al menos el 60 por ciento de las mujeres ha sido víctima de violencia física, verbal, emocional.Asimismo 4 de cada 10 mujeres han sufrido violencia sexual por parte de un desconocido.

Las manifestantes expresaron su respaldo a la ocupación de la sede de la CNDH en la Ciudad de México, como también las acciones en ese sentido en diferentes entidades. En cambio, condenaron "la represión sufrida por nuestras compañeras de Ecatepec".

Activistas y familiares de víctimas de feminicidio que ocuparon simbólicamente la sede de la CEDH durante cuatro horas lanzaron consignas de apoyo a su lucha."¡No están solas y no estamos solas!", "Basta de estar con los ojos cerrados y calladas!".

En la protesta pasaron lista de presentes de 18 mujeres víctimas de feminicidio en los recientes años en Chiapas.