Todos los involucrados en el caso Lozoya deberían declarar

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que si así lo decide la Fiscalía General de la República (FGR) todos los involucrados en el caso Lozoya deberían de declarar, incluidos los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, puesto que aseguró que este escándalo involucra a los últimos dos sexenios.



En conferencia desde las instalaciones del Campo Militar 28-A, el Ejecutivo federal manifestó que su gobierno no puede detener un proceso judicial en marcha, puesto que eso corresponde a la Fiscalía, pero aseguró que su gobierno no fabricará ningún delito a nadie en este caso.

"Todos los involucrados si lo decide la Fiscalía, todos tienen que comparecer. Aquí son dos, cuando menos, dos sexenios, porque no solo es el caso de la Reforma Energética, es lo de Odebrecht, y eso viene del sexenio de Felipe Calderón, o sea, son procesos que se complementan, entonces todos".Y agregó: "Ya conocen también mi postura en el caso de los expresidentes ya lo he dado a conocer desde que tomé posesión, dije que solo si el pueblo lo demandaban, lo decidía, a través de una consulta. Pero también yo no puedo detener un proceso judicial esto corresponde a la Fiscalía General de la República lo que no vamos a hacer es fabricar delito a nadie".

Acompañado de su gabinete de seguridad y del gobernador Alejandro Murat, el mandatario señaló que su fuerte no es la venganza, pero que su administración no actuará con impunidad."Es decir, no ser tapadera y yo lo que sostengo. Me importa mucho esto, más que por la cuestión jurídica, legal, por las acusaciones penales, lo que me importante más es que se limpie al país de corrupción, que quede desterrada la corrupción por abominable, que todos los mexicanos rechacemos la corrupción, que se estigmatice la corrupción y al corrupto".

"Entonces por eso, es muy importante acabar con la corrupción y no en el plan vengativo o espectacular que lo que hacían de agarrar a un chivo expiatorio, pero seguía la corrupción, y no solo seguía, sino que cada vez era mayor, ahora queremos desterrar la corrupción", comentó.