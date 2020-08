Titular de Semarnat arremete contra 4T

El titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Manuel Toledo Manzur, arremetió contra la Cuarta Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esto a través un audio que se dio a conocer en redes sociales —y del cual la Semarnat no rechazó el contenido y una fuente federal confirmó que era real—, en el que el funcionario evidenció las diferencias y "luchas de poder" en el gabinete y señaló que la Cuarta Transformación "no tiene como tal un objetivo claro y está llena de contradicciones", pero además acusó que ha sido objeto de un bloqueo por parte del jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo.



Tras difundirse la grabación, la Semarnat rechazó fijar una posición. Este miércoles por la noche, en el primer círculo presidencial se dio como un hecho que el funcionario presentó ayer mismo su renuncia a López Obrador, quien se encontraba de gira por Sinaloa y Sonora, pero faltaba que el mandatario la aceptara.



En el audio, Toledo Manzur señala que los intereses que tienen los integrantes del gabinete e incluso los del propio presidente López Obrador no van acorde con los ejes trazados por la Semarnat.



Se trata de un audio de una videorreunión de trabajo de Toledo con su equipo, donde hace referencia a 10 meses en el cargo, luego de sustituir a Josefa González Blanco, quien renunció como titular de la dependencia debido a un escándalo por demorar un vuelo comercial.



El diferendo. "Quisiera compartirles lo que yo he vivido, observado en estos 10 meses, porque efectivamente la 4T, como tal, como un conjunto claro y acabado de objetivos, no existe; por el contrario, este gobierno de la 4T está lleno de contradicciones y éstas se expresan concretamente en luchas de poder al interior del gabinete, que yo lo he notado en varias líneas, les pongo varios ejemplos", comentó.



Dijo que uno de los principales conflictos es con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), encabezada por Víctor Villalobos, porque en Medio Ambiente pretenden llegar a la agroecología, mientras que la Sader busca los agronegocios: "Tratan de imponer, digamos, toda la visión que impera en el mundo para grandes corporaciones".



Indicó que el jefe de la Oficina de Presidencia, Alfonso Romo, bloquea toda la línea ambiental.

En el audio, Toledo indica que Romo lo ha convocado a tres reuniones con Villalobos para presionarlo, "porque estuvo el problema del glifosato; Semarnat logró detenerlo, es el principal veneno, el principal plaguicida, y ya tuvimos que hacer reuniones para negociar, porque la respuesta de Sader, del gobierno norteamericano, de 20 embajadas en México, contra lo que hicimos en Semarnat ha sido apabullante". El tema del algodón transgénico también generó diferencias con la Sader.



Destacó que la controversia por la construcción de la cervecera Constellation Brands en Baja California también generó diferencias entre la Semarnat y la Secretaría de Gobernación.

Las discrepancias en el gobierno federal ya han costado la salida del director del IMSS, Germán Martínez, en mayo de 2019, al denunciar la "injerencia perniciosa" de algunos funcionarios; en julio, Carlos Urzúa renunció a la SHCP por diferendos con la política económica.



Javier Jiménez Espriú dimitió a la SCT por no estar de acuerdo con el control de la Marina sobre puertos y marina mercante.



