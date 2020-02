Tía de presunto asesino de Fátima dice las razones por las que su sobrino mató a la pequeña

Giovana confesó que su marido quería una niña para hacerla su novia toda la vida, por lo que decidieron tomar a su sobrina.

Tijuana, B.C.- Luego de los terribles hechos que le sucedieron a Fátima Cecilia, Irma Reyes Castañeda, tía del presunto feminicida, confesó los motivos de su sobrino para asesinar a la pequeña de 7 años.

Irma Reyes mencionó que el 15 de febrero llegaron los presuntos culpables a su casa luego de 16 años sin verse. Posteriormente, el 19 de febrero la tía se percató a través de la televisión de que ambos estaban buscados por autoridades.

Con información de Noticieros Televisa, Reyes Castañeda los enfrentó y le confesaron los sucesos.

"Entraban al baño, les daba un taco, pero los veía extraños, ósea no hablaban, hasta cuando vi eso y fue cuando ya bajé y les dije, no, ustedes me van a decir algo porque los estoy viendo en la tele, ¿quién mató a la niña?, fue cuando me dijeron ´queremos hablar con ustedes´ y fue cuando subieron", dijo Irma Reyes.

"Yo les pregunté les dije, ¿hijos recibieron dinero?, ¿fue por dinero? Se quedaron callados y dijo la chica, ´no fue por dinero´ y dije entonces ¿qué fue?, ¿por venganza hijos?, eso no se hace dios mío y me dijo la chica, ella no hablaba y les dije ¿quién fue quien la mató? Y él dijo, yo la agarré y ella le puso los cinturones", añadió la tía de Mario.

Luego de hablar por minutos, Giovana confesó que su marido quería una niña para hacerla su novia toda la vida, por lo que decidieron tomar a su sobrina. Sin embargo, al darse cuenta de que estaba siendo buscada por las autoridades, decidieron matarla.

Irma Reyes exhortó que la esposa de Mario se arrodilló ante ella, diciéndole que ella le puso los cinturones en el cuello para matarla porque le tenía mucho miedo a su esposo, mismo que terminó por asesinar a la pequeña.

Cuando los presuntos culpables fueron detenidos, intentaron sobornar a las autoridades para que los dejaran en libertad. Por ello, están actualmente detenidos para realizar las investigaciones correspondientes.

También, los 3 hijos de Giovana y Mario quedaron bajo custodia de la tía, Irma Reyes, al menos durante el proceso del caso.