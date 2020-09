Teotihuacan abrirá el próximo jueves, pero sin acceso a pirámides



CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 3 (EL UNIVERSAL).- La Zona Arqueológica de Teotihuacan, ubicada en el Estado de México, reabrirá sus puertas el próximo jueves, informó el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); sin embargo, puntualizó que de momento no habrá acceso a las pirámides porque los monumentos no pueden ser desinfectados.

A través de un comunicado, el Instituto encabezado por el antropólogo Diego Prieto, señaló que la zona arqueológica operará al 30%, por lo que por día solamente se permitirá el acceso a un máximo de 3 mil personas por día. Además, operará en un horario reducido, de 9 a 15 horas.

"Al término de la jornada de visita se realizará la sanitización de los espacios laborales, sanitarios y áreas comerciales (los monumentos no pueden ser sanitizados, razón por la que no estarán abiertos al público)", dijo el INAH.

El Instituto detalló que como parte de las medidas sanitarias, de forma obligatoria, el visitante deberá portar cubrebocas al llegar al sitio para protección del personal que le expedirá el boleto, así como del personal que revisa los boletos en los módulos de entrada.

Otra de las medidas establecidas en Teotihuacan es que cada visitante deberá de mantener en todo momento una sana distancia estableciendo una separación entre personas de al menos 1.5 m; con la excepción de los niños que deberán estar acompañados de un adulto.

"Se podrán visitar solamente algunas áreas abiertas, como la Calzada de los Muertos, plazas y explanadas. Permanecerá cerrado el ascenso a la Pirámide de la Luna, Pirámide del Sol y Templo de la Serpiente Emplumada, además permanecerán cerrados los complejos de Quetzalpapálotl, Río San Juan (edificios superpuestos y cabezas estucadas) y los Palacios (Tetitla, Atetelco, Yayahuala, Zacuala y Tepantitla)".

También permanecerán cerrados el Museo de la Pintura Teotihuacana y el Museo de la Cultura Teotihuacana permanecerán cerrados.

El INAH indicó que el aforo permitido será distribuido de acuerdo a las cinco puertas de acceso de la zona arqueológica y las puertas cerrarán en el momento que se terminen los boletos asignados: Puerta 1 (700 boletos), Puerta 2 (700 boletos), Puerta 3 (350 boletos), Puerta 4 (550 boletos, en este acceso se dará servicio a los tour-operadores: autobuses) y Puerta 5 (700 boletos).

Agregó que para la reapertura de la zona arqueológica se ha acordado con los municipios de Teotihuacán, San Martín de las Pirámides y la Dirección de Gobierno región Otumba, el apoyo y colaboración para el mantenimiento del orden público en las inmediaciones del sitio arqueológico para evitar la venta ambulante y la venta de bebidas alcohólicas en el circuito empedrado, así como evitar la colocación de puestos de comida; para lo cual se contará con la participación de las policías municipal, estatal y apoyo de la Guardia Nacional.

