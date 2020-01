Tatiana Clouthier cae en broma de un usuario; compartió foto de Mia Khalifa

La nota falsa trata de una estudiante de Oaxaca con logros académicos e invita a los usuarios a reconocer su esfuerzo

Tijuana.- Tatiana Clouthier, diputada por Morena dio retuit a una nota falsa sobre una supuesta estudiante sobresaliente de Oaxaca quien resultaba ser la ex actriz porno Mia Khalifa.

El tuitero @X74Rafael fue quien publicó en su cuenta personal la foto acompañada de un texto en el que invita hacer viral el logro de "Miranda García Hernandez". Sus seguidores mostraron "apoyo", lo que parecía más creíble para quienes desconocen los actores del entretenimiento para adultos.

JAJAJAJAJA ?? Que alguien le diga que mi tweet es broma y es una actriz porno (Mia khalifa) pic.twitter.com/czJ7zXS9ki — RAFA (@X74Rafael) January 21, 2020

Otro usuario fue quien etiquetó a Clouthier para que leyera tal noticia. A lo que la política mexicana le respondió y mostró apoyo y disposición para la "estudiante" . Más tarde entre los mismos comentarios le dieron a conocer que era falso y se trataba de una actriz porno.

Por lo que, Clouthier eliminó el tuit, bloqueó la cuenta de @X74Rafael y compartió el siguiente estado:

Me detuve a pedirle a la Virgen q me perdone x caer y sobre todo x promover porno. pic.twitter.com/G3PQ7aD5xp — Tatiana Clouthier (@tatclouthier) January 21, 2020

Pero, ella no ha sido la única en caer esta broma. Anteriormente fue el diputado y actor Sergio Mayer compartió el del joven actor "Jordi Polla" y el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrad cayó en el mismo de Mia Khalifa.