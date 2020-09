Tardará turismo al menos dos años en recuperar niveles previos al covid-19: Luis Araiza

La recuperación de la industria turística del país en niveles previos a la pandemia del Covid-19, tardará al menos dos años, dado que la afectación ha sido muy grande y aún no se dimensiona con exactitud cómo va a seguir impactando el tema sanitario en la economía, estimó Luis Humberto Araiza López, presidente de la Asociación de Secretarios de Turismo de México (ASETUR).



"Yo creo que nos vamos a llevar todo el siguiente año y buena parte del 2022.Todos los días estamos aprendiendo cosas nuevas y vemos que esto no es de corto plazo como habíamos pensados inicialmente", agregó el también secretario de Turismo, Economía y Sustentabilidad (SETUES) de Baja California Sur (BCS).



Al igual que la economía, la contracción del turismo pudo haber tocado fondo en el segundo trimestre de 2020, siempre y cuando no se produzcan rebrotes de la pandemia. "La reapertura del turismo en la mayoría de los destinos es una muy buena noticia para retomar la senda del crecimiento. Sin embargo, los riesgos de rebrotes existen, es por ello que debemos de tomar medidas exhaustivas para que la población respete los protocolos y no tengamos que retroceder con un impacto aún mayor sobre la economía y el turismo", añadió.



Según información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el segundo trimestre de 2020 el Producto Interno Bruto (PIB) de México observó una contracción a tasa anual de 18.9%, su peor caída en la historia para un periodo igual. En tanto que las actividades terciarias, a las cuales pertenece el turismo, mostraron una disminución de 15.6% en términos reales.



Además, con base en cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a julio se despidieron a más de un millón de personas dentro de la llamada industria sin chimeneas y se estima que las pérdidas en el sector ya ascienden a más de 500,000 millones de pesos. El Centro de Investigación y Competitividad Turística (Cicotur) Anáhuac prevé que el consumo turístico total caerá en 1.6 billones de pesos o lo equivalente a más de 49% comparado con 2019.



En general, entre los diferentes actores del sector hay optimismo de que en los próximos meses pueda concretarse la disponibilidad de un retroviral o vacuna que estabilice y disminuya de manera consistente la pandemia por coronavuris, el cual en México ha provocado la muerte de más de 67,000 personas.



Además de esto, la recuperación del turismo en México dependerá de factores como: la restauración de la conectividad aérea y terrestre a nivel nacional e internacional, de la certidumbre que puedan generar los protocolos de seguridad e higiene en los viajeros y de la recuperación de la economía nacional e internacional (incluidos los empleos).



"El principal reto sigue siendo cuidar la planta productiva del sector turismo, procurar que las empresas del sector no cierren sus puertas –al ser ellas las que van a mantener las fuentes de empleo– y muy importante también, seguir mandando señales de certeza, en el sentido de que las empresas están aplicando de manera puntual sus protocolos de seguridad e higiene para no poner en riesgo la salud de nadie", indicó el presidente de la ASETUR.



Con relación a la Alianza Nacional Emergente por el Turismo (ANET), establecida el julio, reveló que se están instalando mesas de coordinación, a fin de que cada uno de los actores que la integran contribuya a cumplir con los objetivos fijados: protección a la salud del turista, reapertura y relanzamiento de destinos y estrategias de promoción, entre otros. "Cada quien, en función de sus fortalezas, irá haciendo sinergias con las instancias que le competen, para que sigamos adelante con la alianza que va a permitir acciones en todo el turismo", agregó.

