Sustituirán uso de caballos para arrastras calesas en Motul, Yucatán

MOTUL, Yuc.- La ciudad de Motul, Yucatán, ubicada en el centro del estado, será la segunda en usar calesas eléctricas para suspender así la autorización de que se usen con los caballos. Mérida fue la primera decidió cambiar el uso de caballos por el de una calesa turística con motor.

De esa forma en los próximos días se brindará ese servicio de transportación a lugareños y turistas pero en calesas con motor.

Sobre esta innovación, Daniel Campos Guerra, organizador del nuevo proyecto que busca incentivar las tradiciones de calesas en la localidad de Motul, dijo que en los últimos años este atractivo había desaparecido, por lo que han buscado crear una nueva alternativa con el uso de motor de gasolina y brindar esta nueva atracción para los habitantes y los turistas que vengan a esta ciudad.

Este proyecto lo ha trabajado en conjunto con su colaborador José Manuel Dzib, ambos buscaron la forma de crear una calesa que funcione a base de gasolina y con ello poder transportar a la población.

La idea es que permanezca este servicio para la ciudad de Motul ya que no pretenden llevarla a otras ciudades o pueblos colindantes.

"Solo es para Motul, no pensamos en afectar a otras personas, ya que no había calesas y este proyecto aquí nace y aquí se queda", comentaron finalmente.

En Mérida, ya hay una o dos calesas que funcionan con motor de gasolina y hay un proyecto de una más que se movería con electricidad.

Las calesas con motor han sido una idea de los caleseros que han sido presionados por utilizar caballos y por las protestas de agrupaciones de animales que señalan que esta labor es una forma de dañar a los caballos.