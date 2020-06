Sujeto arroja café hirviendo a enfermera en Guanajuato

El ataque ocurrió el pasado 9 de junio en una clínica ubicada en San Francisco del Rincón

Tijuana.- Las agresiones contra el personal médico continúan en el país, recientemente se dio a conocer un caso que sucedió en Guanajuato una enfermera del del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) captó el momento en que su agresor le arrojó café caliente.

La enfermera Ángeles Carrillo compartió el video y detalles en su cuenta personal de Facebook y señala que el ataque ocurrió el pasado 9 de junio en una clínica ubicada en San Francisco del Rincón

"Se bajó de la camioneta ya que aparte estaba estacionado en el lugar de la entrada de la ambulancia especial para el COVID; empezó a insultarme y además a decirme que me iba a matar donde me viera, aparte me aventó un vaso de café hirviendo". escribió Ángeles Carrillo.

Las autoridades han condenado la conducta del sujeto y de acuerdo con El Heraldo, Mauricio Hernández Núñez, delegado de Programas Integrales del Gobierno Federal, confirmó que existe una denuncia en contra del agresor.

Lamentablemente durante la pandemia de COVID-19, el Consejo para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) ha recibido 343 peticiones del personal de la salud que denuncian desde obligación a trabajar siendo personal de riesgo, pasando por insultos, agresiones, burlas y hostigamiento, entre otras cosas.