Ssa descarta propagación masiva tras muerte de Covid-19 en México

CIUDAD DE MÉXICO.- Hugo López–Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, confirmó que el hombre que falleció a causa de Covid-19 asistió a un concierto en el Palacio de los Deportes, pero descartó una propagación masiva del virus, puesto que una persona solo es capaz de transmitir entre dos y tres personas.

"Ese efecto produce una eficiencia de transmisión donde cada persona con coronavirus, que un periodo de enfermedad de 7 a 10 días es contagioso, puede contagiar de dos o hasta tres personas. Pensemos en un concierto público, 70 mil personas y que haya un infectado de 70 mil, posiblemente tres salgan infectadas", dijo.

En conferencia matutina, el funcionario mencionó que el paciente que murió por Covid-19 pudo mantener contacto con personas extranjeras, o que realizaron viajes a los países con más contagios.

"Tenemos un antecedente de que la persona estuvo en una concurrencia pública donde pudiera haber participado en exposición con personas que viajaron o pertenecen al extranjero", señaló.

Sobre los protocolos que hay que seguir en caso de una defunción por el nuevo coronavirus, Gatell–Ramírez precisó que no es necesario cremar su cuerpo.

"No sé requiere que sea cremado, porque el mecanismo de transmisión es vía respiratoria, no es que emane elementos infecciosos", expresó.

