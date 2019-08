Slim se compromete a seguir invirtiendo en México, afirma AMLO

Se reunió con él ayer

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el empresario Carlos Slim se comprometió a seguir invirtiendo en el país.

Esto, luego de que sostuvo un encuentro este miércoles con el empresario.

"Me reuní con Carlos Slim ayer. Él está dispuesto a seguir invirtiendo en el país, él siempre ha manifestado que lo mejor es invertir en México.

"Ayer vino a decirme que van a seguir invirtiendo, que está en la mejor disposición de invertir y seguir invirtiendo en el país y es buena la relación, así como con otros empresarios", detalló.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario relató que la filosofía de Slim es seguir los pasos de su padre que a pesar de la revolución Mexicana, continuó con sus negocios en el centro de la Ciudad de México.

"Me habló de que su padre tenía un comercio, aquí en Corregidora y lo mantuvo en los momentos de más violencia en México, cuando la revolución Mexicana. Su papa mantuvo el comercio y me decía 'si entonces mi familia no se fue y siguió invirtiendo yo tengo esa enseñanza' y claro que no se pueden comprara los tiempos", afirmó.

Al hablar de la economía, el presidente confió que va a crecer la economía y además "estamos haciendo bien las cosas".

"Me importa mucho que la gente tenga para comprar. Que se compre en los mercados, en las tiendas de abarrotes, en los centros comerciales.

Aquí en el centro que haya movimiento. Que haya consumo, eso tengo información que se está dando", aseveró.