Sistemas de cable y streaming ofrecen promociones por coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO.- Frente a la emergencia sanitaria que se está viviendo en México por el coronavirus, algunos sistemas de cable ,así como servicios streaming, han puesto sus servicios en descuentos o con algunas promociones, esto con el fin de que la ciudadanía se quede en casa y no salga de su hogar para contrarrestar el riesgo de contagio.

Uno de ellos es el sistema de cable Izzi que desde inicio de esta semana ha puesta al 50% de descuento la renta y venta de algunas películas, para que de esta manera los suscriptores de su servicio puedan disfrutar de cintas como "Guasón", "Doctor sueño" o "It: Capítulo II" a mitad de precio.

TotalPlay, desde el lunes pasado, ha ofrecido a sus clientes todos los canales de Fox Premium sin costo adicional, para que aquellos que han podido hacer cuarentena en casa puedan disfrutar de esta señal sin costo adicional.

Aunado a esto, dicho sistema de cable también ha puesto a precio especial la renta y venta de diversos títulos Video On Demand (VOD) a precio especial para que puedan disfrutar desde la comodidad de casa películas como "Star wars: El ascenso de Skywalker" o "Jumanji: siguiente nivel", entre otros.

A estas promociones se unen las del servicio streaming Hot Go, que se caracteriza por ofrecer contenido erótico enfocado en el público adulto. Esta plataforma ha puesto su servicio a sólo 49 pesos hasta el 31 de marzo para que más gente pueda disfrutar en sus casas de su contenido que incluye videos sensuales y subidos de tono de diversas modelos XXX y celebridades como Celia Lora o Lis Vega.

