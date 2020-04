"Si no trabajo no como": Yuri

La cantante mexicana Yuri, compartió que se encuentra viviendo tiempos desesperantes y llenos de angustia con base a la contingencia sanitaria emitida por el covid-19, especialmente porque sus ingresos se han visto afectados por las cancelaciones de sus presentaciones y porque múltiples familias llevan alimentos a casa gracias a su trabajo.

"He tenido a veces momentos de desesperación porque muchas familias viven de mí, mis músicos, toda la gente que hace posible mi espectáculo, pues no tiene trabajo al igual que yo, vivimos de la música, no soy hija de ricos, yo trabajo, y si trabajo como, y si no trabajo no como, no tengo una herencia" reveló.

"Claro que estoy preocupada, porque todos los conciertos de mayo, junio y julio están cancelados, y otros se pospusieron para el año que viene, y otros ya no existen, yo no sé qué va a pasar, no sé hasta cuando voy a cantar y si se logren los conciertos que vienen"añadió.

Después, Yuri expresó que se ha visto orillada a comer de más de lo común. "No sabemos qué va a pasar, y claro que me preocupo y claro que me han entrado ansiedades, hasta de comer, me como hasta lo que hay en el paso, si no me como a mi hija porque no me entra, pero sino me la como también".