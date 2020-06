Si no se respeta el semáforo, habrá rebrote: López-Gatell

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud (Ssa), Hugo López-Gatell Ramírez, advirtió que si las autoridades y la sociedad no siguen al pie de la letra las medidas de prevención indicadas en el semáforo de la nueva normalidad, se corre el riesgo de que el coronavirus tenga un rebrote en el país.

En un video publicado este domingo en sus redes sociales, López-Gatell Ramírez informó que la entrada del semáforo iniciará hoy 1 de junio, y cada semana se actualizará e informará de la magnitud del riesgo por entidades durante la conferencia vespertina sobre el virus (Covid-19).

"No perdamos de vista que esto es cambiante por momentos, un municipio puede estar en color amarillo y la siguiente semana pasar a verde o a anaranjado, incluso a rojo. Esto dependerá de cuánto se observen las medidas establecidas por las autoridades", aseveró.

"Si las reglas no se siguen, lo que va a pasar es que cada municipio y cada estado va a tener mayor número de contagios, puede reemerger la epidemia y entonces tendrán que tener progresivamente medidas más restrictivas, que no convienen a la vida pública, a la economía y que nos regresan a etapas previas del control epidémico", agregó López-Gatell Ramírez.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud enfatizó que autoridades administrativas tienen que vigilar detalladamente la situación, porque de ellas depende las decisiones que se tendrán que tomar en cada momento.

Llama a observar medidas. El funcionario federal hizo un llamado a la ciudadanía para que se mantenga atenta al semáforo en su localidad, estado y municipio. Para ello, dijo, se colocará un mapa del país con actualizaciones recurrentes sobre cada entidad y el color del semáforo que le corresponda.

Aseguró que la nueva etapa del manejo de la pandemia de Covid-19 en México implica que la gente "cambie su manera de comportarse en lo individual, principalmente, en el manejo de la higiene particular y también respecto a los demás.

"Las indicaciones de mitigación comunitaria que el gobierno de México ha dispuesto desde que comenzó la Jornada Nacional de Sana Distancia han tenido como elemento principal de acción la regulación del uso del espacio público. Esto quiere decir: los trabajos, las escuelas o los recintos donde las personas concurren, donde las personas se juntan por esparcimiento, por turismo, por recreación, por actividades culturales.

"En el tránsito a la ´nueva normalidad´ estas mismas actividades y espacios deben ser correctamente regulados de acuerdo con el riesgo, según la probabilidad de que exista intensa transmisión de la enfermedad o de que en ese momento se observe que está ocurriendo una intensidad epidémica de Covid-19, que puede poner en riesgo el resurgimiento o expansión de la epidemia", detalló.

López-Gatell Ramírez puntualizó que por eso las autoridades sanitarias federales han dispuesto de un semáforo por tratarse de un esquema en el que fácilmente la población y los gobiernos locales pueden identificar cuál es la magnitud y tamaño del riesgo, y la intensidad de la pandemia.

"Y también algunos otros elementos que consideren: cuál es la capacidad resolutiva que tienen los sistemas locales de salud y la infraestructura de salud pública", añadió el funcionario federal.

Niveles de recuperación. El subsecretario de Salud explicó que el semáforo que se implementará está integrado por cuatro colores: rojo, anaranjado, amarillo y verde —grados en los que el país se recupera de la emergencia—, el último implica riesgo muy bajo de que haya un rebrote, que haya una transmisión acelerada o que resurja una epidemia localmente controlada.

Agregó que el semáforo amarillo implica un riesgo mayor; el anaranjado, que considera un riesgo aún mayor, y el semáforo en el nivel rojo implicaría el momento de más intensa transmisión en el que hay que tener mayor cuidado y la mayor restricción de actividades en el espacio público.

El funcionario federal refirió que se realizará un monitoreo cuidadoso, diario, de todas las variables y parámetros que permitan identificar la magnitud del riesgo. "Este lo vamos a comunicar semanalmente en la conferencia vespertina específica sobre Covid-19, de tal manera que los gobiernos estatales y municipales puedan identificar en qué momento de riesgo se encuentran, en qué color del semáforo se encuentran.

"Y que conociendo cuáles son las reglas explicitas y claras de lo que corresponde hacer o no hacer, actúen en consecuencia", subrayó, e hizo notar que esta situación es cambiante.

El subsecretario de la Ssa refrendó que los gobiernos locales sólo intervendrán el espacio público para mitigar los efectos del coronavirus en la etapa de "nueva normalidad", pero de acuerdo también con la capacidad de atención y respuesta de sus sistemas de Salud.

