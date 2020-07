Si indagatorias por Lozoya llegan a Peña Nieto no seré tapadera: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si las indagatorias de la Fiscalía General de la República en contra de Emilio Lozoya, investigado por el caso Odebrecht y Agronitrogenados, llegan hasta el expresidente Enrique Peña Nieto (PRI) no las frenará, porque no es tapadera de nadie.

"No, no lo puedo hacer (frenarlas), políticamente me expreso y siempre he sido consecuente, desde que tomé posesión en el discurso toqué el tema... sin embargo, no soy tapadera de nadie, llegué a la Presidencia con el apoyo del pueblo de México, mi único amo es el pueblo, no tengo compromisos con grupos de intereses creados, lo que diga el pueblo y en este caso lo que día la Fiscalía General de la República".



En su conferencia de prensa, en las instalaciones de la Sexta Zona Naval del Manzanillo, el titular del Ejecutivo confió en que el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, bajo la figura de testigo colaborador, revele los nombres de quienes están implicados en dichos casos de sobornos y corrupción.



"Creo que ese es el compromiso que hizo la Fiscalía y a partir de lo que dé a conocer se va a saber quiénes están implicados y hasta donde llegan, eso lo va a resolver la Fiscalía".

Señaló que en el caso de los expresidentes su postura política es que se tiene que llevar a cabo una consulta para que sean los ciudadanos quienes decidan si son llevados a juicio y de concretarse él votaría en contra porque no debemos anclarnos en el pasado, sino pensar hacia adelante e iniciar una etapa nueva sin permitir la corrupción.

El Presidente destacó que es importante la cuestión legal, pero dijo que le importa más que sean señalados los corruptos y el régimen de corrupción que fue el neoliberalismo en México.