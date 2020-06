Si en México no se modifican los planes, el coronavirus permanecerá, aseguran expertos

Expertos aseguran que si México no modifica sus planes en lo que concierne a la pandemia del covid-19, el virus seguirá en el país.

El doctor Alejandro Macías expresó que la pandemia se mantiene en ascenso como consecuencia de la relajación de las medidas indicadas por las autoridades, tales como la sana distancia y el desconfinamiento.

"No es posible que a la gente le digan que no tenga miedo a este virus, la capacidad de transmisión es muy alta y si hay más personas que salen de su hogar y además no respetan las medidas sería imposible controlar el número de contagios y defunciones" , compartió.

El académico de la Facultad de Medicina de la UNAM y vocero del comité de covid-19, Malaquías López Cervantes, indicó que la nueva normalidad ha creado un factor para que los contagios no se reduzcan.

Cabe mencionar, que falta la realización de pruebas de coronavirus entre la sociedad, enfatizó que en esta transición hacia la nueva normalidad es primordial que la ciudadanía se acostumbre al uso de cubrebocas o mascarillas, así como de las medidas de higiene y ventilación en lugares públicos.