Servicio de salud gratis, antes del 2024: Insabi

En 2020 habrá gran cambio en la atención médica: Ferrer

CIUDAD DE MÉXICO, enero 15.- Juan Ferrer, titular del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), sostiene que el Seguro Popular no funcionó y asegura que no será necesario llegar al final del sexenio para que los mexicanos sin seguridad social tengan acceso total gratuito a los servicios de salud.

"El 1 de diciembre de 2020, no de 2024, se vivirá un cambio en la salud de los mexicanos", afirma en una entrevista.

Señala que las reglas de operación del Insabi están concluidas y que las 32 entidades federativas recibieron un acuerdo de coordinación, que firmaron 26 gobernadores. Agrega que "en un cambio de modelo cuesta trabajo porque hay resistencia, no sólo intereses económicos, sino donde no se estudia la forma y no se respeta la ley".