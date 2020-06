Señor de la tercera edad pasa de ser empacador a YouTuber

El confinamiento y lo que trajo consigo ha sido complicado para los adultos mayores, sin embargo, existen quienes nunca se dan por vencidos y a pesar de las circunstancias se adaptan a las modalidades y a los avances tecnológicos.

El señor Carlos Elizondo, quien está por cumplir 80 años y reside en Monterrey, Nuevo León, comparte que durante sus años de juventud, tuvo éxito como emprendedor, pues, estuvo a cargo de una empresa de transporte y posteriormente en un proyecto de electrificación de colonias.



"Después ya no pude seguir en otra cosa más; murió mi esposa, mis hijas se casaron y pues ya no tenía el pendiente de generar más dinero y dije: 'bueno, ¿qué más hago?'. Se me ocurrieron varias cosas", narra Elizondo. Un allegado lo motivó para solicitar empleo como empacador en un supermercado "HEB", llevando a cabo jornadas de cuatro horas, realizando una tarea sencilla, fue así como convencieron a Carlos.

"Tengo siete años ahí y estoy muy contento; tengo bastante tiempo libre para atender a los nietos. Éste es mi último año, porque hasta los 80 puede uno trabajar ahí", expone el ahora youtuber.

Con la llegada del coronavirus, es bien sabido que las personas de la tercera edad, embarazadas y quienes sufren de hipertensión, obesidad o diabetes, son los más vulnerables a contraer el virus en mención, es por eso que desde un inicio a Carlos se le exhortó a resguardarse en su domicilio.

Con inquietud se contactó con productores artesanales dedicados a trabajar carne seca, queso y chorizo, quienes le permitieron etiquetar y distribuir la mercancía.

"Me permitieron usar mi propia marca. Con eso iniciamos hace un mes, gustó y aquí andamos dándole duro. Mi hija me hace favor de ayudarme a recibir y surtir los pedidos", agrega.



Verónica, su hija más joven, lo animó a crear un canal de YouTube y compartir recetas en las que anuncia los productos de su nueva marca.

Carlos Elizondo comparte abiertamente en sus videos que su esposa y suegro fueron excelentes cocineros y aprendió de ellos, además de las ideas que surgen de él mismo.

Actualmente su canal está por llegar a los 3 mil suscriptores. Su meta inicial era conseguir los 4 mil, pero animado por su hija la ha incrementado 10 mil. Elizondo garantiza que los seguidores podrán encontrar una nueva receta de "Tito Charly" todos los domingos.



"Siempre he sido positivo, me gusta ver adelante. No hay imposibles, siempre hay una forma", concluye.