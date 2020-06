Semáforo naranja se aplicará a partir del 17 de junio

A partir del 17 de junio, la entidad comenzará a aplicar el semáforo naranja de la epidemia de coronavirus, por lo que se retomarán actividades no esenciales, aunque con cierto porcentaje de ocupación y estrictas medidas sanitarias, anunció el gobernador, Francisco Domínguez Servién.

Reiteró que la emergencia no ha acabado, pues seguirán los contagios y decesos, por eso se debe seguir acatando las medidas sanitarias.

"Con el semáforo estatal en color naranja, que implementaremos a partir del miércoles 17 de junio, continuarán vigentes el cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas en la entidad, así como el llamado a intensificar el entrenamiento social para aprender a convivir con el virus sin contagiarnos", señaló.

Las actividades que se podrán realizar son: hoteles al 30%; restaurantes y cafeterías al 50%; peluquerías, estéticas y barberías al 50% y sólo mediante citas; parques, plazas y espacios públicos abiertos al 50%; mercados, supermercados y comercio en lo general al 75%, además de que debe mantenerse la medida de una persona por familia.

Asimismo, gimnasios, albercas, centros deportivos, spas y centros de masajes volverán al 30% y únicamente con cita; centros comerciales, al 25%, iglesias y templos religiosos, al 25% y sin celebración de servicios religiosos, y deportes profesionales únicamente a puerta cerrada.

Permanecen suspendidos cines, teatros, museos y eventos culturales, así como centros recreativos, conciertos, parques de diversiones, balnearios y ferias, centros nocturnos, bares y salones de eventos.

"No bajemos la guardia. Los contagios seguirán, lo quiero advertir; desgraciadamente, también los decesos", mencionó el mandatario.

Dijo que para apoyar la reactivación económica se iniciará una bolsa de 250 millones de pesos, la recontratación de personal y compra de insumos. Las reglas de operación se publicarán próximamente.

