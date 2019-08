Se reúnen más de 160 mil jóvenes en Guadalajara, en histórica caminata

La juventud, fuerza de Naasón Joaquín.

GUADALAJARA.- "Yo soy parte de una nueva juventud que confía plenamente en el ser humano. Soy parte de una juventud que ha puesto su confianza en un futuro promisorio", expresó Naason Joaquín García, en mensaje enviado a los más de 160 mil jóvenes que se reunieron en las inmediaciones de la Glorieta a la Minerva en la caminata Juventud con Valores, organizada en el marco de la Santa Convocación 2019. Los entusiastas participantes, bajo el lema #WeAreLight (Somos Luz), procedentes de 58 naciones del mundo, recorrieron en forma ordenada, pacífica y respetuosa, la Av, Juárez (la principal en la ciudad) a lo largo de la cual hicieron públicos los valores que profesan y practican en su vida diaria, lo que les ha permitido sobresalir en los distintos ámbitos de la vida: estudiantil, humanístico, laboral, cultural, deportivo, científico y artístico. A partir de las 3:30 pm, dio inicio el programa cultural con la participación del pastor evangelista Nicolás Menchaca, quien reconoció la entrega y valores de los asistentes, así como el aporte de éstos a la construcción de una mejor sociedad. En el desarrollo del evento 3 señoritas y un joven, provenientes de Colombia, Italia, Inglaterra y Francia, respectivamente, dieron mensajes en sus idiomas nativos a la multitud presente, para incitarlos a ser mejores cristianos y mejores ciudadanos.

Mensaje Apostólico

El Apóstol Naasón Joaquín García, director internacional de la Iglesia La Luz del Mundo, envió un mensaje a los jóvenes reunidos en la caminata, para motivarlos a la superación y a contribuir al progreso de la sociedad, donde resaltó: Crecí con principios positivos y me siento orgulloso de haber permanecido en ellos. Por tanto, no puedo perder la fe en el ser humano. Fui inculcado en principios morales, por tanto creo que seremos guiados por el eterno Dios para ser mejores, y quienes no creen en Dios, respetamos su opinión.

Inspírense en sus padres, en la naturaleza, en la familia o en la sociedad. No fijemos nuestra vista en el mal ejemplo de aquellos que buscan denigrar al prójimo por no ser de su nacionalidad, o su color de piel, de su estatura, de su estatus social o económico o de su credo religioso. Al contrario, con nuestras acciones o ejemplo, resaltemos que ese es un pensamiento medieval o primitivo. Nosotros ayudemos a cambiar las cosas, ayudemos a cambiar a nuestro país, comprometámonos sin vacilar a trabajar en favor del necesitado. Seamos positivos, impulsemos a los que, con sinceridad, luchan día con día por ser líderes sociales honestos. Impulsémonos a buscar nuestro entorno. Los jóvenes deben aspirar a tener mejores empleos, a tener mejor educación profesional; los jóvenes deben aspirar a vivir seguros, los jóvenes deben aspirar a vivir en mejores condiciones, los jóvenes deben aspirar a vivir felices, los jóvenes deben aspirar al progreso. La Luz del Mundo trabaja en todo tiempo para forjar una Juventud con Valores, útil a la sociedad en todos los órdenes, que no representa riesgo alguno para la sociedad; una juventud altamente respetuosa, productiva y honesta, alejada de los vicios y de las prácticas que degradan la dignidad humana. Este lunes 12 de agosto, celebrarán una enorme jornada de bautismos, donde se prevé se conviertan a esta organización religiosa más de 5 mil fieles. El próximo 14 de agosto celebrarán la Santa Cena, evento culmen de la Santa Convocación.