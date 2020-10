Se malinterpretó propuesta para que España y Papa ofrezcan disculpas

López Obrador pidió que su propuesta de que el rey de España y el Papa Francisco ofrezcan disculpas por los abusos cometidos en la Conquista

CIUDAD DE MÉXICO.- Al señalar que fue "coincidencia" que la estatua de Cistóbal Colón fuera retirada de Paseo de la Reforma dos días antes de la conmemoración del 12 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a personas que salgan este lunes a manifestarse, que lo hagan de manera pacífica y "no se desquiten con las estatuas".

En conferencia de prensa, López Obrador pidió que su propuesta de que el rey de España y el Papa Francisco ofrezcan disculpas por los abusos cometidos en la Conquista, se vuelva a analizar porque "se malinterpretó".

"Yo tengo información de que la bajaron para restaurarla y si coincidió con esta fecha, con el día de hoy, no debe de prestarse a malos entendidos, aunque también sí se trata de una fecha muy polémica de confrontación de ideas y de confrontación política, lo mejor es resolver estas diferencias de forma pacífica, no desquitarse con las estatuas, con las esculturas".

"Que cada quien busque información, hay buenos libros para saber lo que sucedió para saber, por qué esta conmemoración y por qué se recuerda esta fecha, porque es un proceso que está en debate, sobre si fue Cristóbal Colón o no cuantas incursiones hubieron antes, la fecha misma hay mucha investigación", señaló.

En Palacio Nacional, el mandatario señaló que hay personas que piensan que la Conquista ocurrió hace mucho y que ya se olvidó, "pero no, no. Es mejor que todos con humildad, ofrezcamos disculpas a los pueblos originarios y se procure iniciar una etapa nueva en nuestras relaciones".

"Se malinterpretó cuando lo planteé (que se ofrezcan disculpas), ojalá se vuelva a analizar para que el año próximo se lleven a cabo estas ceremonias para ofrecer disculpas a los pueblos originarios y hacer el compromiso de la no repetición, que nunca jamás se vuelvan a cometer atrocidades para el saqueo.

No al colonialismo, no al sometimiento, no a la negación de otras culturas con propósitos de dominio.

"Lo que se hizo fue negar las culturas y las civilizaciones que existían en América catalogando todo como barbarie, como salvajismo, entonces que la Conquista nos había civilizado porque esa es una justificación ideológica para encubrir la imposición y el saqueo sobre todo", expresó.

El presidente López Obrador recomendó leer el libro "La Invención de América", de Edmundo O' Gorman, pues aseguró que es un libro muy riguroso en su investigación sobre la llegada de los europeos a América.

"Yo les recomiendo un libro de Edmundo O' Gorman que se llama ´La Invención de América´, creo que es libro más completo sobre este encuentro entre Europa y América. Se los recomiendo, es muy buen libro, es editado por el Fondo de Cultura Económica", apuntó.