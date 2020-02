¿Sabías que un perro sin esterilizar tiene una descendencia de hasta 33 mil cachorros?

La esterilización es una de las acciones más responsables y de respeto que los propietarios pueden tener hacia sus animales de compañía.

Ciudad de México.- La esterilización es una de las acciones más responsables y de respeto que los propietarios pueden tener hacia sus animales de compañía, esto con el objetivo de controlar no sólo la sobrepoblación de perros y gatos, sino también su explotación.

Tan sólo por mencionar el caso de los perros, se estima que la población en México es alrededor de los 28 millones, de los cuales el 70% se encuentran en situación de calle o en refugios de animales1.

En el marco del Día Mundial de la Esterilización, que se conmemora el 25 de febrero, Adrian Polo Jeréz, Coordinador Técnico de la Unidad de Animales de Compañía en MSD Salud Animal México, declaró que "existe una gran falta de información entre la población sobre la importancia de dar prioridad a la esterilización de nuestras mascotas, ya que cada año nacen miles de perros y gatos sin control".

De acuerdo al especialista, una perrita sin esterilizar tendrá en promedio 7 cachorros por celo, teniendo en cuenta que en las hembras hay dos celos por año, su descendencia en cinco años ascendería a un promedio de 33,614 cachorros.2

"Y aunque los dueños de mascotas aseguren que los cachorros se entregarán a personas responsables, en realidad no es así. Es frecuente que a los pocos meses las personas pierdan el interés en el perro o el gato, convirtiéndose en un problema, lo que conlleva a que sean abandonados en las calles, Centros de Control Animal o refugios; sólo un porcentaje mínimo tiene la oportunidad de encontrar una nueva familia", agregó Adrian Polo de MSD Salud Animal México.

La esterilización no sólo contribuye a controlar la sobrepoblación de los animales de compañía, también tiene múltiples beneficios para la salud de tu mascota. En el caso de los machos reduce el riesgo de morir por cáncer testicular, trastornos de la próstata no cancerosos o fístulas perianales. Mientras que en las hembras, reduce el riesgo de desarrollar tumores de glándula mamaria y desaparece la probabilidad de que desarrolle piometra (acumulación de pus en el útero). En algunos casos también puede ayudar controlar los comportamientos de marcaje territorial o agresividad, explicó el especialista.

Existen mitos sobre la esterilización que hacen que los dueños de mascotas no opten por este procedimiento, ya sea por falta de información o por el temor a consecuencias negativas como el aumento de peso.

La edad recomendada para esterilizar a los animales de compañía puede variar entre los 6 y 12 meses de edad, dependiendo de la especie, raza, tamaño, sexo y estado de salud. MSD Salud Animal México recomienda que antes de tomar cualquier decisión, consultes a un Médico Veterinario, pues es el especialista que podrá explicar los beneficios de este proceso en la salud de tu mascota.

