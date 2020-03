Ricardo Anaya, expone su punto de vista ante la situación del Coronavirus COVID-19 en México

A través de un video, el ex candidato a la presidencia Ricardo Anaya, preocupado, desde su hogar expone su punto de vista acerca del COVID-19, menciona que la pandemia que se vive actualmente, es mucho más grave de lo que parece, tanto en términos de salud como económicos.

Solicita a los mexicanos tomar la situación con la seriedad correspondiente, pues, comenta que expertos indican que México pasará por la misma trayectoria que pasaron diversos países asiáticos, principalmente China, recuenta como llegó hasta el continente europeo y cómo en estas semanas el virus se ha fortalecido en Estados Unidos, posicionándose cada vez más cerca de la República Mexicana.

Invita a la población a aprender de aciertos y errores cometidos en otros países, confiar en la capacidad y experiencia de los especialistas mexicanos, quienes asegura cuentan con un sobresaliente talento.

"No son tiempos de política, son tiempos de solidaridad, no son tiempos para dividir o polarizar, sino para unir, no es momento de pleitos entre políticos, eso nada va a resolver, no se trata de pelear con el presidente o con nuestros líderes dramáticamente electos, pero sí de exigir seriedad" recalcó.

A pesar de encontrarse preocupado ante el brote del Coronavirus COVID-19, Ricardo Anaya confía en que, si los mexicanos nos mantenemos unidos y fuertes, podremos sobrellevar la situación de la mejor manera.